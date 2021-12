Olvera aprueba un plan para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030

El Ayuntamiento de Olvera ha aprobado en pleno por unanimidad un Plan de Desarrollo Local con 222 medidas con la misión de dar cumplimiento a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Dicho Plan, que fue un compromiso del equipo de gobierno cuando se aprobó la adhesión de Olvera a la Red de entidades locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 dependiente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que se ha elaborado a lo largo de los últimos 9 meses, supone una hoja de ruta eficaz con la que promover el desarrollo responsable el municipio en el futuro.

Olvera se ha convertido así en el primer municipio de la provincia y primero menor de 20.000 habitantes de Andalucía en marcar esta guía definida, que ha contado con la participación de los tres grupos políticos del municipio, y que se sustenta en un exhaustivo trabajo de estudio y diagnóstico que ha permitido conocer las potencialidades y limitaciones del territorio.

El alcalde, Francisco Párraga, ha manifestado su satisfacción “por el compromiso de todos los actores políticos del municipio que se verá reforzado con la puesta en marcha de la ejecución del Plan donde la ciudadanía no es un mero espectador que propone sino que también se debe de implicar”.

El Plan de Desarrollo Local ha sido enriquecido con la aportación ciudadana extraída de los procesos participativos de dos proyectos clave para el municipio como son el Plan Estratégico de Turismo y el proceso participativo del proyecto de Regeneración Integral del Conjunto Histórico de Olvera.

“No obstante, este Plan está diseñado para que la ciudadanía sea un actor dinámico y por ello en el pleno del mes pasado se aprobó un modelo de gobernanza donde la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general deben de participar de la ejecución del mismo” ha reconocido Párraga para la que“esta aprobación no es más que el inicio del camino que los municipios debemos de andar junto con las vecinas y vecinos ya que si no existe implicación directa de ellos no será posible ejecutar las medidas para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”.

El Plan plantea la definición de un cronograma a ejecutar a través de un modelo de gobernanza dividido en un Grupo de Acción Olvera Agenda Ciudad 2030 encargado de aprobar los proyectos reflejados en este Plan así como validar nuevas medidas a implementar en los próximos 9 años, y un número todavía sin establecer de Grupos de Participación Ciudadana conformados por los diferentes sectores de la sociedad olvereña desde donde partan las iniciativas que debe de valorar el anterior Comité local.

El Plan de Desarrollo Local para la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 pretende reforzar los derechos sociales, caminar hacia un modelo económico, social y ambientalista sostenible, “Olvera con este Plan propone un cambio en el paradigma de participación ciudadana con el objetivo de mirar al futuro poniendo sus ojos en la sostenibilidad, la innovación y la transformación que debe sufrir nuestro municipio. Y para ello es necesaria no solo la unidad de acción política sino también la unanimidad de la acción social, empresarial y civil” ha concluido el alcalde.

El documento aprobado por el Pleno ha sido coordinado por la Consultora Panorama y consta de 96 páginas donde se incluye tanto la fase de estudio como las medidas a desarrollar así como el modelo de gobernanza aprobado para su ejecución. Un documento que no es la finalización del proyecto de ciudad que Olvera quiere para 2030 sino el germen con el que se debe de trabajar con la ciudadanía.