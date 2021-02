Libertad con cargos para el supuesto agresor del vecino de Puerto Serrano para robarle 9 euros

El juez ha decretado la libertad con cargos, con orden de alejamiento de la víctima, para el supuesto autor del apuñalamiento de un vecino de Puerto Serrano para robarle 9 euros que llevaba para comprar medicación. La víctima tuvo que ser trasladada al hospital de Villamartín.

La Guardia Civil detuvo la pasada noche al supuesto autor de la agresión a otra persona para robarle el dinero que llevaba encima, y que eran apenas nueve euros.El detenido, que pertenece a un conocido clan de la localidad, lo amenazó con que si denunciaba lo sucedido, su padre lo mataría cuando saliera de prisión, donde se encuentra cumpliendo condena por un homicidio con arma de fuego. Le asestó dos puñaladas en el costado y otra en la cabeza y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario.

Los hechos ocurrieron al filo de la media noche, cuando un vecino de la localidad se dirigía a una farmacia de guardia para comprar una medicación que precisaba. En un determinado momento se le acercó un joven perteneciente a un conocido clan familiar relacionado con numerosos delitos de toda índole, el cual le exigió el dinero que llevase esgrimiendo un cuchillo de cocina.

Tras manifestar la víctima que sólo llevaba 9 euros para comprar una medicación que precisaba y que no se lo podía dar, el agresor comenzó a lanzarle puñaladas, alcanzando por dos veces el costado derecho y una la cabeza, iniciándose un forcejeo donde la víctima pudo arrebatar el cuchillo al agresor. Al verse desarmado, el ahora detenido emprendió la huida, no sin antes amenazar a su víctima para que no presentara denuncia.

Personados en el hospital una patrulla de la Guardia Civil, recabaron los datos y circunstancias de los hechos, realizaron una recostrucción de lo ocurrido y con ayuda de las imágenes de las cámaras de seguridad existentes en la zona, corroboraron la versión de la víctima, por lo que de forma inmediata se procedió a la detención de D.B.M. vecino de Puerto Serrano de 20 años de edad y con numerosos antecedentes delictivos. Permanece en calabozos hasta su presentación en la mañana de hoy en sede judicial como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en grado de tentativa.

El juez ha decretado libertad con cargos así como una orden de alejamiento de 100 metros de la víctima.