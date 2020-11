“Si la Junta no hace el cribado en El Gastor lo haremos nosotros”

La alcaldesa de El Gastor, Isabel María Moreno, reclama a la Junta de Andalucía que amplíe a su municipio el cribado masivo que hará en tres pueblos gaditanos ante los datos preocupantes que arrastra su población. El Gastor tiene a día de hoy la tasa de incidencia de 1.198,6% por 100.000 habitantes, situándose a la cabeza en en toda la provincia seguido de Trebujena y Alcalá del Valle.

“Si la Junta no lo hace, este Ayuntamiento tomará las riendas y encargará el cribado a una empresa privada. No nos quedaremos de brazos cruzados. Necesitamos saber la realidad de nuestro pueblo”, sentencia la alcaldesa, en declaraciones a Diario de Cádiz. El Gastor arrastra en las dos últimas semanas 32 casos de contagio, en una población de 1.752 habitantes. La regidora no ve “justo” que se apliquen los criterios poblacionales para realizar los test masivos y cree que “no es suficiente las medidas actuales” para frenar la expansión de contagios.

A través de redes, la alcaldesa denuncia que “El Gastor no es prioritario para la Consejería de Salud que anuncia otros cribados en otras poblaciones con el índice de contagios mucho más bajos. He trasladado a la delegada de Salud nuestra situación. He de agradecer la predisposición y su esfuerzo que está realizando ante esta difícil situación, pero necesitamos que las autoridades competentes controlen está situación tan complicada en nuestro municipio”, apostilla.