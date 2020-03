Juanma Moreno da un espaldarazo a la Piel y a la variante de Ubrique

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha expresado este lunes en Ubrique su compromiso de mejorar la actividad marroquinera local y sacar adelante la tan demandada variante local para mejorar el tránsito de vehículos en esta localidad serrana.

Moreno Bonilla se desplazó hasta Ubrique para inaugurar la nueva sede del PP local, en la calle Hermanos Bohórquez Gómez, y dar un espaldarazo en clave política a la agrupación popular encabezada por el ex alcalde Manuel Toro y al resto de compañeros de Andalucía por su trabajo “para consolidar el gran cambio que estamos teniendo en nuestra tierra, que supondrá una gran transformación en la vida de los andaluces como también en la Sierra gracias a las iniciativas en materia de educación, sanidad e infraestructura. Queremos ser iguales con el conjunto de los españoles pero también queremos ser iguales entre los propios andaluces. Queremos que haya igualdad de servicios, de oportunidades, entre los andaluces del litoral, de los centros urbanos y los de las zonas de interior que tienen más dificultades. Ese es el gran reto que nos hemos marcado como Gobierno de Andalucía y como partido político”, expresó.

Arropado por cargos orgánicos del PP a nivel provincial y comarcal, Juanma Moreno recalcó su apoyo “de manera incondicional” a la industria de la Piel de Ubrique y su comarca. “La calidad y el tratamiento que se le hace a la piel aquí es el mejor o de los mejores del mundo, y lo afirmo con absoluta firmeza ya que las mejores marcas se fijan en Ubrique a la hora de encargar sus productos”. Ante ello declaró su “máximo respaldo y orgullo como presidente de los andaluces a estos empresarios y esta sociedad serrana que produce bien, que produce marca Andalucía y marca España”. Y para materializar esa apuesta, el presidente de la Junta de Andalucía avanzó que trabajará para mejorar las condiciones del empresariado marroquinero articulando medidas en “en el ámbito fiscal y en el ámbito administrativo”. No obvió su preocupación con la situación sanitaria por el Coronavirus y sus también consecuencias económicas para las exportaciones e importaciones con China, que también afecta al sector de la Piel gaditano.

Juanma Moreno afirmó además que el Gobierno andaluz se ha marcado como reto para este mandato impulsar la variante de Ubrique, que vendría a paliar el importante problema de tránsito por el municipio, sobre todo, para las conexiones de la industria marroquinera. “Es un asunto que lo está trabajando la delegada del Gobierno en Cádiz desde hace tiempo. Nos lo hemos marcado como un compromiso y será una realidad. Ha habido ya conversaciones con la Consejera de Fomento”, avanzó. Se habla de que el proyecto global podría ascender a unos 9 millones de euros para descongestionar la actual travesía de Ubrique que conecta con el polígono de la Piel.

"Hay que poner la financiación autonómica en su justa medida. No podemos aguantar más”

En clave general, el presidente de la Junta habló de la ronda de contactos con otras comunidades autónomas con respecto a la financiación. Añadió que este lunes ya ha empezado con el presidente de la Generalitat valenciana, con el que ha quedado en cerrar una fecha. Y seguirá los contactos esta semana con otras regiones que no sean comunidades forales ni por supuesto Cataluña “que ya está siendo privilegiada por el Gobierno de la nación”. Para Moreno un cambio en la financiación no supone “buscar un frente contra nadie sino una puesta en común de problemas y posibles soluciones para que el Gobierno de la nación asuma el reto de poner la financiación en su justa medida. No podemos aguantar mucho más. Sobre las comunidades autónomas pivota y descansa los servicios públicos como la sanidad , educación y los servicios sociales”, recordó.