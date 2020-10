Izquierda Unida apoya al alcalde de Espera tras una condena "injusta"

La dirección provincial de Izquierda Unida Cádiz ha comunicado a Pedro Romero, alcalde de Espera, el apoyo “sin fisuras” de la formación política ante la sentencia firme emitida por la Audiencia Provincial que le condena a cuatro meses y medio de inhabilitación para cargo público por desobediencia a la autoridad.

IU Cádiz, que asegura respetar la decisión judicial, “como no podía ser de otra forma, pero no la compartimos”, ha dejado patente el respaldo a la actuación de Pedro Romero, a la vez que sostiene que “nuestro compañero ha actuado en todo momento en beneficio del pueblo de Espera, luchando durante años por la eliminación de una chatarrería que nadie quería, no contaba con licencia y sobre la que la justicia le terminó dando la razón al propio Ayuntamiento”.

La dirección provincial de IU Cádiz considera que Romero ha sido víctima de “una paradoja judicial, puesto que se le acusa de desobedecer al juez que luego le termina dando la razón por la situación de ilegalidad en la que se encontraba el negocio en cuestión”. Para la dirección provincial, “como poco, resulta cuestionable que se pudiera autorizar cautelarmente a la empresa a seguir con su negocio hasta la resolución del conflicto cuando carecía de los permisos necesarios para ello, y así lo atestiguaban informes técnicos”.

Así, mantiene IU Cádiz que “Pedro Romero ha sido condenado por luchar en todo momento por los intereses de Espera. Nos consta que los casi 18 años que lleva Pedro al frente de la alcaldía de esta localidad de la Sierra los ha llevado con total entrega y honradez, y estamos convencidos de que así lo seguirá haciendo una vez quede resuelto este desagradable episodio. Hasta ese momento, nuestro absoluto respaldo a Pedro y al resto de compañeros de IU Espera”.