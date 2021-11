De Francia a Ubrique: el reencuentro

Hace siete meses, una mujer francesa de mediana edad, con residencia en el norte del país galo, relataba en su desespero a Diario de Cádiz su necesidad de encontrar parientes de su abuelo Juan Ruiz del Río, que nació en Villaluenga del Rosario un 10 de junio de 1913 y que huyó del pueblo tras la Guerra Civil porque fue condenado a muerte. Laurrette, la nieta de este republicano, apenas sabía poco más de la historia de su abuelo. Imperó la ley del silencio en su casa francesa donde nació y se crió. Sólo supo que Juan Ruiz huyó a Marruecos, y se refugió años más tarde en Francia, donde vivió con los suyos y murió. Esta mujer tenía la necesidad de saber, de conocer un fragmento del pasado español de su familia, del que apenas tenía datos, para recomponer su historia.

Hace unos días, Laurette pisó por primera vez España para reencontrase en la Sierra de Cádiz con algunos descendientes de su familia, que viven en Ubrique. Su historia publicada en Diario de Cádiz en marzo de 2021 desencadenó una ola de respuestas de personas que podían propiciar una pista sobre posibles allegados. Finalmente, un puñado de vecinos de Ubrique contactaron con este periódico y Laurette Ruiz Contreras ha encontrado a los descendientes de algunos de los 10 hermanos de su abuelo que nacieron en Villaluenga del Rosario, pero se asentaron en Ubrique.

De igual manera, esta mujer ha sabido que su abuelo Juan Ruiz del Río formó parte del maquis y que fue sentenciado a muerte por participar en el asesinato de un hombre en Prado del Rey como así lo hicieron llegar familiares de esta víctima, que se pusieron en contacto con Diario de Cádiz. Juan Ruiz del Río respondía al nombre de ‘Niño Bermejo’, formando parte de la partida conocida como ‘Los Moreno de Cortes’, integrada en la Agrupación Guerrillera Fermín Galán, a la que se le atribuyen distintos secuestros y asesinatos en los primeros compases del franquismo.

Así que Laurette ha podido conocer estos retazos de la vida de su abuelo tras pisar el suelo de la Sierra. “Llevaba años armándome de valor para iniciar la búsqueda de la verdad. Y ahora ha llegado. Duele conocer este trozo de historia. Pero tenía la necesidad de conocer la verdad, aunque duela. Cuando hay una guerra hay muchas víctimas y pido perdón por lo que pasó. Nosotros, los descendientes, también, hemos sido víctimas de un pesado silencio, que nos ha marcado. Y yo necesitaba saber mis orígenes para recomponer mi camino. Las guerras separan, dividen y son crueles, también, para las generaciones posteriores que se quedan marcadas”, explica la mujer.

En su primera visita a la Sierra gaditana, Laurette ha viajado con su esposo, dos hijos y su hermana Irène. Aquí, en la comarca se ha reencontrado con descendientes de dos de los diez hermanos que tuvo su abuelo. Se trata de Rodrigo Pérez Favero, nieto de Elisa Ruiz, y Charo Miranda, nieta de Francisca Ruiz, ambos residente en Ubrique. “Miro fotografías que me han proporcionado de sus abuelos y reconozco esos rasgos en mi familia francesa”, admite la mujer gala satisfecha por pisar la tierra de los suyos y del reencuentro con estos parientes de los que hasta hace muy poco no tenía idea. Así, esta descendiente de españoles ha podido conocer Villaluenga del Rosario para ver donde nacieron sus mayores y también, pisar tierras ubriqueñas, donde residen parte de la familia paterna.

“Tenía un sentimiento de desarraigo desde mis primeros recuerdos en la infancia y no lo entendía. Por eso tenía la necesidad de conocer para poder comprender de dónde vengo. Llevaba años intentando indagar y ahora ha sido el momento. Mi padre sufrió mucho el silencio de mi abuelo Juan, que nunca contó nada sobre su vida en España. Nació en Marruecos, vive en Francia, pero no sabe a qué tierra permanece”, confiesa Laurette, quien pretende que a ella no le ocurra eso.