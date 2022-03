Espera elige este viernes nuevo alcalde

Espera estrenará este viernes nuevo alcalde tras la formalización hace unos días de la salida del que fuera hasta ahora regidor, Pedro Romero (IU) en cumplimiento de la condena de inhabilitación de cuatro meses y medio que recae sobre él por desobediencia judicial en el caso del cierre de una chatarrería del pueblo.

Si no hay sorpresas de última hora, la concejal Tamara Lozano tomará el relevo en la Alcaldía serrana como alcaldesa en un pleno de investidura que está previsto a las seis y media de la tarde. Tamara Lozano era la número dos de la lista con la que IU en Espera concurrió a las últimas elecciones municipales y es hasta ahora teniente de alcalde en el Ayuntamiento. Si no hay ninguna incidencia, su cargo como regidora se extenderá hasta que termine este mandato municipal. La formación de la nueva Corporación Municipal no se verá alterada por esta investidura e IU seguirá disfrutando de su mayoría absoluta.

Pedro Romero, que lleva 19 años ininterrumpido como alcalde, mantendrá su acta de concejal lo que resta aún para finalizar este mandato. Una vez que cumpla la sentencia por inhabilitación podrá presentarse a la reelección en las elecciones municipales previstas para mayo o junio de 2023. Romero mantiene en los tribunales otro litigio por un delito de prevaricación por tres contrataciones.