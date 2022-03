Dosifican ya el pienso para que llegue a más ganaderos de la Sierra

“Fui por un remolque de pienso hace unos días para alimentar al ganado y me dieron para el avío, para ir tirando”. Pepe es un ganadero de Prado del Rey que se dedica, sobre todo, al ganado caprino, aunque también toca la producción de ovejas y vacas. Él se siente, dentro de la vorágine de los efectos de la huelga de transporte, con un poco más de suerte que otros ganaderos de la Sierra que han tenido que tirar leche porque no se la han recogido. “Me está retirando la leche una empresa de quesos de la zona y la cooperativa, pero sé de uno en Villamartín y un compañero en San José del Valle que han tenido que tirar o pedir que le hicieran quesos. Tenemos capacidad para aguantar la leche dos o tres días si no la tenemos que tirar”, confiesa el ganadero.

Pepe en el tema del transporte no tiene problemas. Sí ve los nubarrones muy negros en el subidón del gasoil, que le va a complicar la recogida próxima del heno, el alimento para su ganado. “Si entramos en el tema del gasoil lo estamos pasando muy mal. El año pasado compraba el litro a 60 céntimos y el último que he cogido, hace dos meses, fue a 95 céntimos. Ahora cuando empiece la recolección de heno no sé qué me va a pasar para el ganado, para las vacas, cabras y ovejas que tengo. Eso me preocupa mucho porque las cuentas no van a salir. Es un desastre total”, asume el hombre.

Con el paro del transporte, las cooperativas de la Sierra han tenido que estructurar de otro modo el trabajo. La cooperativa de Los Remedios, en Olvera, está garantizando sus servicios a los cientos de asociados que tiene tanto proporcionando pienso de su fábrica para alimentar a los animales como recogiendo la lecha a los ganaderos adscritos. “Trabajamos en el corto plazo, intentando cubrir las necesidades de todos los agricultores y ganaderos para garantizar el suministro. Si antes alguien venía por 20.000 kilos de pienso para 10 días, ahora se le suministra 5.000 y así le hacemos el apaño a 4 o 5 ganaderos a la vez. Es una especie de ley de mínimos suministrando, poco a poco, para ir ganando días”, explican en la entidad cooperativista, que quiere transmitir un mensaje de tranquilidad a sus clientes.

Eso sí, la huelga del transporte está redoblando esfuerzos en esta cooperativa que se dedica, en una de sus secciones a la fabricación de piensos. La entrada de materia prima (trigo, harina de soja, cebada…) para elaborar grano para alimentar al ganado se ha visto afectada por la falta de transporte, lo que ha supuesto poner a toda marcha sus recursos propios para atender las demandas y poder cumplir con el sector.

En este contexto, hay un número de pequeños ganaderos, también en la Sierra, con explotaciones en extensivos, que pastan en el campo, que tiran un poco menos del pienso. “Me ha cogido lo de la huelga con acopio de paja y comen ahora en el campo”, expresa otro ganadero local consultado.

La huelga de transporte ha coincidido con la época de mayor productividad del caprino de leche en la Sierra. Muchas explotaciones asociadas a cooperativas están pudiendo sacar sus leches, explica el sector, pero se encuentran después con una industria láctea casi colapsada, sin capacidad de procesos porque no tiene manera de sacar al mercado sus productos porque no tiene transportes.

“La leches es perecedera y la aguantas dos o tres días, si no hay que tirarla. En mi caso, he tenido que quitar cabras porque ya no puedo más. Hay problemas con los chivos para recogerlos, para retirarlos de las explotaciones para la venta. Cuando tienen unos kilos de más ya no lo quieren y nosotros tenemos que venderlos baratos mientras los ves en los mercados muy caros”, explica otro ganadero de la Sierra consultado, que narra los problemas enquistados por los que está pasando el campo en los últimos tiempos. También los criadores de cochino se han encontrado con dificultades en la retirada de animales para el consumo por falta de transporte. “Si no se los pueden sacar, se pondrán más gordo y eso conlleva mayores costes”, dicen las mismas fuentes.