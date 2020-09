El Consejo Escolar Municipal demanda bajar ratios, más monitores y pruebas pcr

La delegada municipal de Educación, Ana Carrera, explica los pormenores de la reunión del Consejo Escolar Municipal con motivo del inicio del curso escolar.

Entre los puntos que se trataron, se acordó que los dos días no lectivos para el curso serán el 2 de marzo y el 4 de mayo, que alargaría los puentes festivos de esas fechas. Otro de los puntos abordados en el encuentro sería el reconocimiento a la comunidad educativa “por el esfuerzo y el trabajo que están haciendo contra la situación tan complicada”. Por ello, se va a trasladar a la Junta de Andalucía, a través del pleno municipal, cuatro demandas fundamentales para garantizar que el alumnado pueda asistir a clase con total seguridad.

La primera pasa por la bajada de la ratio en los centros en los que se supera. En este sentido, Ana Carrera ha puesto como ejemplo el CEIP Alfonso X El Sabio, al que a día de hoy, no se le ha concedido una segunda unidad de Primaria, contando con una ratio de 28 alumnos, así como a Infantil que se encuentra en las mismas condiciones.

La segunda cuestión es la dotación de los monitores suficientes para el aula matinal y el comedor para que se puedan mantener los grupos burbujas que se mantienen en el horario lectivo. “No tiene sentido que el profesorado haya hecho los protocolos de cada clase para que el alumno no tenga contacto con alumnos de otras clases, y a la hora del comedor no hay los suficientes monitores para que ese alumnado siga separado y no tenga contacto con otros alumnos”. Con ello, ha reconocido que a día de hoy hay centros educativos que no han podido poner en marcha el comedor escolar por la falta de monitores.

La tercera demanda pasaría por la falta de personal en el transporte escolar para alumnos que circulan por dentro del municipio aún no cuentan con monitores. Carrera ha explicado por último que en los casos en los que haya que activar el protocolo COVID-19, que a todo el grupo que haya tenido contacto con ese alumno se le realice las pruebas PCR.