Confusión en el caso de la okupación de Arcos

El okupa de Arcos no se encuentra ya en la vivienda propiedad de una mujer de origen irlandés, que lleva un mes alojada en un hotel de la localidad porque no puede entrar en su casa. Al menos, así lo confirmó este lunes a Diario de Cádiz la dueña del chalé que ha sido ocupado por el hijo de una vecina, aunque no sabía el momento en el que el individuo abandonó su hogar.

También lo anunció una empresa dedicada a desokupaciones, cuyos miembros viajaron desde Madrid hasta Arcos para comparecer por la mañana junto a la dueña del inmueble, en una intervención realizada en redes sociales.

Pues bien, tras este anuncio la Guardia Civil informó de que el okupa de Arcos no había realizado hasta el momento “ningún movimiento para restaurar la posesión de la vivienda” a la legítima dueña irlandesa que denunció esta ocupación.

Al parecer, el okupa o en su defecto su representación legal si la tuviera no habría aún contactado con la Benemérita para entregar las llaves o comunicar sus intenciones de abandono del inmueble, un paso decisivo puesto que pesa una denuncia sobre él, que la mujer tramitó ante los Juzgados hace unas semanas tras darse la voz de alarma.

La empresa de deseokupación dijo que toda la información que había recopilado sobre este individuo se la había pasado a la Guardia Civil para que la haga llegar al Juzgado de Arcos para que se determine los posibles delitos que se le pueden atribuir al individuo. Además, esta empresa explicaba que el okupa habría estado “vendiendo” enseres de la familia. Ante ello, la Guardia Civil responde que “no se ha recibido denuncia, prueba o similar, que dimane de empresa alguna, en la que se refleje que alguien haya puesto a la venta objetos personales de la propietaria de la vivienda ocupada”.

La Benemérita añadió, a través de un comunicado, “que se están realizando en estos momentos diligencias policiales que puedan permitir modificar la calificación de los hechos denunciados” por la dueña del inmueble, en caso de que se hubiesen cometidos otros posibles delitos.

Lo cierto es que en torno a este caso se ha alojado cierta confusión. Esta okupación se ha dimensionada a través de las redes sociales y has trascendido a la esfera mediática nacional. Jean O'Donoghue, la dueña del chalé, que lleva 17 años afincada en Arcos, aseguró que, de momento, su caso sigue “en trámite” y confía en que pronto pueda regresar a su casa. "Creo que está en camino", explicó la mujer visiblemente agotada por la situación tan complicada que ha tenido que vivir en las últimas semanas.

El okupa de su vivienda habría cambiado las cerraduras cuando se instaló en la vivienda aprovechando que la mujer había viajado hasta su país tras fallecer su pareja para encontrar el consuelo en los suyos. Además de ello, el okupa ha colocado una alarma de seguridad en el exterior y habría arrojado al exterior enseres de la vivienda. Además, la mujer no puede utilizar tampoco su coche porque se encuentra en su jardín aparcado y no puede acceder a él.

Ahora, la propietaria sólo desea poder volver a su hogar. "No tengo más información", apostilla mientras sigue alojada en el Mesón de la Molinera, desde donde ha recibido el cariño de los trabajadores de este alojamiento rural y de los vecinos del pueblo.

Por su parte, la empresa Desokupa, que ha prestado su colaboración a la afectada, sostiene que “en 24 o 48 horas pueden darle a Jean la posesión de su vivienda. Sería el Juzgado porque ella no puede hacer el cambio de cerraduras", sostienen sus miembros, que se entrevistaron con la mujer.