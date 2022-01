Benaocaz elige este viernes al nuevo alcalde tras la renuncia de Ana Belén García (PP)

Benaocaz estrenará este viernes nuevo regidor tras la renuncia de la alcaldesa Ana Belén García (PP) al sillón de la Alcaldía por motivos médicos. Todas las quinielas están echadas para la sesión de constitución de la nueva Corporación, que será a partir de las once de la mañana, ya que los tres partidos que forman el pleno local como son el PP, Ciudadanos y el PSOE, presentan a sus respectivos candidatos para ostentar el bastón de mando. Tanto el PP como Ciudadanos, que son socios de gobierno, cuentan con dos ediles en el pleno mientras que el PSOE tiene tres concejales.

Hasta ahora, el gobierno local estaba formado por el PP y Ciudadanos tras un pacto que ambas formaciones alcanzaron en junio de 2019, que afianzó a la popular Ana Belén García como alcaldesa mientras que la candidata de Ciudadanos, Olivia Venegas, asumía la tenencia de Alcaldía.

Tras la renuncia de García, el PP confía en mantener el pacto de gobierno y la Alcaldía presentando como candidato al edil Antonio Lamela, pero para eso necesitará seguir contando con el apoyo de Ciudadanos. De momento, las esperanzas se han desinflado en las filas populares tras Ciudadanos comunicar días pasados su intención de presentar como candidata a regidora a Olivia Venegas, que también necesita apoyo de otra formación para gobernar.

Lo cierto es que el tablero puede dar juego porque tanto el PP como Ciudadanos se necesitan mutuamente si quieren frenar al PSOE que busca recuperar la Alcaldía. En caso de no ponerse de acuerdo estas dos formaciones, el PSOE del candidato y ex alcalde Antonio Venegas podría gobernar ya que fue la lista más votada en 2019. La ex regidora Ana Belén García conservará el acta de concejal.