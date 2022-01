El pleno de Benaocaz ratifica la renuncia de la alcaldesa Ana Belén García (PP)

El Ayuntamiento de Benaocaz formalizó este virenes a través de un pleno extraordinario la renuncia de la alcaldesa Ana Belén García (PP) al sillón de la Alcaldía. La sesión plenaria, que tuvo un único punto del día, no contó con la presencia de la ya ex regidora, que no acudió por motivos de salud, aunque se ratificó que la misma seguirá con el acta de concejal del PP.

Fue la teniente de alcalde, Olivia Venegas, de Ciudadanos, la encargada de presidir la sesión que se celebró a las doce de la mañana y que contó con la presencia de los dos ediles que tiene esta formación en el pleno, más uno de los dos concejales del PP y uno más de los tres que tiene el PSOE.

Hay que recordar que la hasta ahora alcaldesa de Benaocaz, Ana Belén García (PP), registró el pasado día 30 de diciembre su renuncia al sillón de la Alcaldía y a su acta de concejal, aduciendo motivos de salud, después de permanecer en él desde junio de 2019 gracias a un pacto de gobierno con Ciudadanos. Después el pasado 4 de enero subsanó su escrito, explicando que permanecía con el acta de edil. Su renuncia al cargo de alcaldesa deja, ahora mismo en el aire, el acuerdo que el PP y Ciudadanos cerraron en las últimas elecciones municipales por el que Ana Belén García asumía el cargo de regidora los cuatro años de mandato mientras la candidata de Ciudadanos, Olivia Venegas, sería la primera teniente de alcaldesa. La Corporación Municipal cuenta con dos ediles del PP, dos de Ciudadanos y tres del PSOE, que fue la lista más votada en los últimos comicios.

De momento, el PP ha anunciado que presentará al concejal Antonio Lamela como candidato a alcalde al pleno de la nueva Corporación Municipal, mientras que Ciudadanos hará lo propio con la actual teniente de alcalde Olivia Venegas. También el PSOE presentará su candidato el ex alcalde Antonio Venegas. Si el PP y Ciudadanos no se ponen de acuerdo para seguir con el pacto de gobierno, gobernará la lista más votada, en este caso el PSOE.

No ha trascendido si el PP apoyará a Ciudadanos o viceversa, como en 2019, en el próximo pleno de investidura para salvar el pacto. “Me presentaré como candidata de Ciudadanos para la Alcaldía. Creo que los hechos nos avalan. La gente del pueblo sabe que he trabajado al 200% desde el primer día y no quiere que me vaya. Mis vecinos expresan que siga al pie del cañón”, manifiesta la teniente del alcalde, Olivia Venegas, quien necesitaría del apoyo del PP para sentarse en el sillón de la Alcaldía. Venegas estuvo arropada durante el pleno de este viernes por distintos cargos de la cúpula de Ciudadanos como Elena Sumariva, Javier Loscertales, María del Carmen Martínez y Estefanía Brazo, entre otros.

El Ayuntamiento de Benaocaz deberá convocar en el plazo de 10 días un nuevo pleno para la constitución de la nueva Corporación Municipal.