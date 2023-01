El Ayuntamiento de Arcos abrirá expediente ante las bajas de policías en la Cabalgata

El alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, anuncia la apertura de un expediente informativo ante las bajas médicas de agentes de la Policía Local durante la Cabalgata de Reyes, que "obligó" al Ayuntamiento a tirar de seguridad privada para celebrar este acto. “Vamos a investigar estos hechos porque no es casual que tantos policías se dieran de baja al mismo tiempo. Abriremos un expediente informativo para averiguar qué ha pasado. Y si ha habido un incumplimiento de funciones lo derivaré a la Fiscalía para que se depuren estos hechos”, dijo el alcalde de Arcos, durante una comparecencia ante los medios este martes.

Gambín insistió en que si no hubiera contratado seguridad privada para la Cabalgata esta no se habría celebrado ante la falta de efectivos de la Policía Local y la Patrulla Verde. “Soy quien tengo que velar por la seguridad de los ciudadanos. Y no quiero que en actos como estos se ponga en riesgo la seguridad de todos”, afirmó. Pese a ello, el alcalde agradeció la presencia de algunos miembros de la Policía que sí estuvieron operativos ese día, junto con Protección Civil, Guardia Civil, entre otros.

Hay que recordar que Ayuntamiento y los policías locales mantienen un pulso desde hace algún tiempo. El sindicato mayoritario de la Policía Local de Arcos de la Frontera (SPPME-A), informó que “desde hace más de un año el colectivo intenta negociar sin descanso para que nuestros derechos y nuestro trabajo se valoren como es debido, y no sólo con palabras que se lleva el viento, que adornan y que llenan el oído”. Por ello, los agentes piden una actualización del convenio laboral vigente, una nueva RPT y la mejora de instalaciones policiales, recordando el proyecto de una nueva jefatura de la Policía Local.

“Queremos que este gobierno con Isidoro Gambín como máximo dirigente y junto con la delegada de Seguridad Ciudadana, María José González, conviertan sus promesas en hechos. Promesas que presentaron a sus votantes y vecinos incluidas en su proyecto electoral, como eran la realización de la relación de puestos de trabajo, la futura y abandonada Jefatura de Policía Local, entre tantas", recogieron los afectados en un escrito. Y añadieron que: "Desde el pasado 8 de noviembre, día en que se presentó la solicitud para la mesa de negociación legalmente convocada, el equipo de gobierno no ha respondido. Frente a la transparencia y diálogo que quiere vender a la ciudadanía, este Ayuntamiento está demostrando todo lo contrario, y todo ello porque este colectivo compuesto por policías locales está reclamando por lo que es justo tanto a nivel laboral como familiar”, denuncian los agentes.

Por su parte, el gobierno del PSOE dijo en su día que la Policía Local había presentado “una nueva propuesta, la cual supera el máximo legalmente permitido en cuanto a gratificaciones de personal. Además, ya no se trata de una actualización del convenio existente, sino de una modificación sustancial del mismo. No obstante, este equipo de Gobierno acepta que la Policía quiera un nuevo convenio de gratificaciones, y por lo tanto acepta sentarse a negociar en la mesa general de negociación con los sindicatos representativos en este Ayuntamiento. Es por ello, que se compromete a convocar dicha mesa de negociación durante el mes de enero, una vez finalizadas las fiestas, con la intención de llegar a una solución legal y factible para todos los funcionarios de este Ayuntamiento”, insistió.