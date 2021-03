Arcos hace sitio al trabajo de los cuidados en este 8M

El Ayuntamiento de Arcos ha celebrado este 8-M con un acto en el edificio Emprendedores, donde se dio lectura a un manifiesto institucional por parte del alcalde, Isidoro Gambín, y se realizó una presentación del cartel reivindicativo escolar. Al mismo acudieron representantes de asociaciones de mujeres y otros colectivos del municipio.

Gambín recordó en su discurso que “parece mentira que hoy, 164 años después de aquella primera huelga de 1857 en Nueva York, aún no hayamos conseguido la igualdad real. Son muchos los avances conseguidos y muchas las leyes que han ido encaminadas a ello, pero por desgracia, sigue quedando mucho camino por recorrer mientras sigan existiendo la brecha salarial o los techos de cristal, mientras siga existiendo violencia machista y mientras el trabajo de cuidados siga minusvalorado y recayendo principalmente sobre las mujeres. Precisamente, con la pandemia mundial, se ha demostrado una vez más que el trabajo de cuidados es un pilar fundamental de la sociedad. Esta crisis que estamos viviendo debería servir para valorarlo más que nunca y apreciar ese trabajo invisible y agotador sin el cual el mundo no podría funcionar”.

Y añadió que tanto el trabajo de cuidados remunerado, por ejemplo, el de las auxiliares de ayuda a domicilio, que han estado en primera línea protegiendo y cuidando a las personas más vulnerables, como el no remunerado, “han demostrado una vez más que son esenciales y que necesitan revalorizarse y ocupar el sitio que merecen en las prioridades políticas y sociales. No puedo dejar de acordarme hoy de las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales el confinamiento ha debido de ser un auténtico calvario. Solo aquí, en Arcos, durante el confinamiento se han triplicado el número de atenciones a mujeres víctimas de violencia machista. Desde aquí quiero mostrarles todo mi apoyo y decirles que no están solas”.

El regidor explicó que “como alcalde socialista y feminista, no puedo hacer otra cosa que reafirmar nuestro compromiso como gobierno con las políticas de igualdad de género. Este 8 de marzo tenemos que seguir exigiendo que las mujeres tengan igualdad laboral, libertad sexual, reconocimiento social; que haya corresponsabilidad en los cuidados y que estén libres de todas las manifestaciones de la violencia machista porque os queremos vivas, libres e iguales”, sentenció.