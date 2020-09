Alumnos de 1º y 2º de un colegio de Algodonales no acuden a clase en el arranque del curso

La asociación de madres y padres de alumnos El Arco, en Algodonales, pide a la Junta de Andalucía que se desdoblen las clases que superan la ratio para poder cumplir con las medidas de seguridad ante la pandemia.

Los escolares de Primero y Segundo de Primaria del colegio Miguel de Cervantes no han acudido todavía a clase por decisión de sus progenitores ante la situación de sus aulas. Los padres y madres estudian la posibilidad de que los pequeños no acudan a las aulas hasta que se bajen la ratio de alumnos. “Pedimos a la Consejería de Educación que cumpla con las medidas de seguridad y manden los profesores necesarios para poder desdoblar las clases de Primaria que superan el número de alumnos recomendados en los protocolos de actuación del COVID-19”, dicen los progenitores.

El Ampa añade que “somos conscientes que hay niños que llevan seis meses sin ir al colegio, y los que vienen de Educación Infantil tienen los hábitos perdidos, además hay tres niños con necesidades especiales. Nosotros queremos que vengan al colegio y que estudien, pero que lo hagan con todas las garantías de seguridad. Ahora mismo, en la clase de Primero la separación entre ellos es de sólo de 40 centímetros y hay más de 20 niños por aula".

Y explica la organización de padres y madres que “por problemas de espacio no es ya que el colegio tiene ahora mismo cuatro clases vacías. No es por sitio, es porque no mandan maestros”.

Por ello, el Ampa El Arco añade que "nosotros queremos que nuestros hijos acudan al colegio, pero su seguridad y salud está por encima. Pedimos lo que se ha expuesto dentro de la vuelta segura al colegio, que se desdoblen las aulas donde se supera LA ratio de alumnos y que manden los profesores necesarios. No entendemos por qué no se cumplen estas medidas. Si las reuniones de adultos están limitadas, ¿por qué los niños pueden estar todos juntos en un espacio cerrado y sin cumplir las medidas que desde la Junta han dictado? La Junta exige unas normas, pero no nos da los medios para llevarlas a cabo”, explica la organización.

Además, un grupo de madres se ha reunido con el alcalde del municipio, Ángel Acuña, donde para trasladar las preocupaciones ante el inicio del curso. “Pedimos que se refuerce la plantilla de maestros para poder desdoblar las clases donde hay más alumnos, como en 1º, 2º y 6º”, concluyen.