Coronavirus Cádiz: Una procesión desde los balcones de Loreto

Vecinos del barrio de Loreto en Cádiz han querido vivir un poco la Semana Santa realizando la procesión desde el mismo balcón, sin saltarse las medidas de confinamiento por la pandemia del coronavirus que ha dejado a la ciudad sin desfiles este 2020.

Desde una de las viviendas se ha sacado, a través del balcón, un paso mientras sonaban las marchas de una banda de música. No les ha faltado detalles con los balcones engalanados e incluso uno donde se representaba el de Onda Cádiz television.