Los tramos

Primer tramo. De interés esta semana: el martes se inician las misiones para la coronación de la Virgen de las Penas, el miércoles se presenta el A Paso Horquilla balance del vía crucis diocesano, y el sábado sale en rosario la Esperanza Cigarrera. Segundo tramo. Curioso el ensayo solidario del Amor hoy por las calles. Tercer tramo. Los wasap. El primero: “Me alegro por el padre José Carlos, pero me sorprende que se le entregue en un almuerzo como si fuera la insignia de una peña y no en una ceremonia en la Catedral”. El segundo: “Buena idea lo de la Merced. Láinez y Láinez. Ojalá no la toquen”. Y el tercero: “He leído lo de las Normas ¿en mano de quién están las cofradías?”. Cuarto tramo. ¿No es demasiado pronto para cerrar ya la Semana Santa de 2019?