Semana Santa de Cádiz 2026: La carrera oficial estrena pasillo en San Juan de Dios

La carrera oficial de la Semana Santa de Cádiz está en continua revisión y transformación. Así lo defiende el presidente del Consejo de Hermandades, Juan Carlos Jurado, desde hace años; y así vuelve a reafirmarse en esta antesala de la Semana Santa de 2026. El montaje progresivo de la infraestructura que escoltará el paso de las cofradías desde la calle Nueva hasta la plaza del Palillero ya permite vislumbrar una de las novedades de este año: el estrechamiento del pasillo central de la plaza de San Juan de Dios.

Esta medida viene solicitándose en algunos círculos cofradieros desde la implantación de esta nueva carrera, y ya el año pasado el alcalde constató en primera persona que, efectivamente, la separación entre las dos filas de palcos enfrentadas en la calle central de San Juan de Dios era excesiva, considerando el Ayuntamiento y el Consejo que un acercamiento de esos palcos (estrechando ese pasillo central) no haría sino mejorar el tránsito de los cortejos y también la visión desde los palcos, e incluso el acercamiento del público que contempla el paso de las hermandades desde detrás de los palcos.

Ahora, el pasillo se ha quedado en algo más de tres metros de ancho, alcanzando los pasos más voluminosos que procesionan en la Semana Santa un ancho de 2,60 metros, según trasladan desde el Consejo. Es decir, que no habrá problema alguno con esta medida que se suma a los nuevos palcos que se van a colocar en la acera situada delante del Edificio Amaya.