El regreso de la Semana Santa a la calle

Presente y pasado frente a frente. El vacío que arrastra la ciudad morada desde 2020 ante la ilusión que desbordaba cada primavera hasta 2019. Dicen que la señora quiso ir al mismo acto de inauguración, para no perder un instante en recordar esa escena de Miércoles Santo; y los que allí estaban dicen que no pudo contener la emoción al verse retratada en esa cotidianidad de la Semana Santa que estos días de Cuaresma ilustra los alrededores del Mercado.

Las lágrimas de esa señora, que el Miércoles Santo de hace ya tres años tenía uno de los sitios más privilegiados para ver cara a cara al Señor de la Sentencia, personifican el dolor que media entre esas fotografías y las que, si Dios quiere, volverán a hacer los fotógrafos en cuestión de veinte días mal contados. La falta de procesiones ha sido lo de menos en medio de la pandemia, pero todo lo que el Covid se ha llevado por delante estará candente desde que asome la primera cruz de guía hasta que cruce el dintel el último maniguetero de esta próxima Semana Santa. Llámenlo la primavera del alma, díganle la nostalgia de una fiesta que como bien decía siempre Manzorro nos lleva al niño que nunca dejamos de ser.

La señora del balcón de la plaza de la Merced lloraba el jueves al recordar aquel Miércoles Santo en que miró frente a frente al Señor de la Sentencia. Y sus lágrimas representan a todas las que caerán cuando las puertas de las iglesias abran de nuevo de par en par y caigamos una vez más en la cuenta de todo lo que hemos perdido entre las fotografías que hoy rodean el Mercado y las que están por hacerse dentro de veinte días.

Proyectos

Lo dijimos hace escasos meses con el Nazareno del Amor, y anteriormente con Expiración (por citar dos ejemplos). Bien por las cofradías que apuestan a lo grande, a proyectos que vienen a marcar un punto en la amplia historia de las hermandades, con incorporaciones patrimoniales que engrandecerán varios escalones la Semana Santa. Si el futuro de las cofradías viene marcado por pasos como los que proyecta el Nazareno del Amor para la Virgen de la Esperanza o el que sueñan ya en Salesianos para la Virgen de la Concepción, bien merece la pelea de este presente.

El Despojado

El palio diseñado por Álvaro Abril tiene un solo pero: que por ahora no puede tener fecha de ejecución, ni siquiera autoría de los talleres que se encarguen de ejecutar tantos detalles que llevan a Cádiz al interior de unos respiraderos o unas bambalinas. Conviene recordar que la hermandad estrenará este año el grupo escultórico (que se presentó el pasado Domingo de Ramos pero que no ha salido aún a la calle) y la talla completa del canasto, imaginería menor incluida (con su policromía y los atributos de orfebrería). Por delante quedará todavía la talla de los respiraderos y el dorado de todo el conjunto; acciones que tendrá que acometer la junta de gobierno que resulte de las elecciones que deberán celebrarse en junio, y a las que no optará Alfonso Cortés, que culmina sus ocho años de hermano mayor.

Las normas

A vueltas con la norma diocesana, o con el incumplimiento manifiesto que cada dos por tres hacen las instituciones sobre la misma. Ha ocurrido en estos días de Cuaresma, en los que lo dictado por las autoridades ha sido pisoteado por las mismas autoridades. Dice el artículo 19.2 de las revisadas normas que una de las funciones del director espiritual es “asistir a los cabildos”; cuestión que con antelación se sabía que no se iba a dar en una determinada hermandad (cuyo nombre omitimos porque en este caso es lo de menos). Y en lugar de hacer cumplir la norma, la autoridad ha establecido una chapuza mayúscula por la que esa figura del director espiritual fue suplida por ¡un miembro de la permanente del Consejo! Es inconcebible que en Palacio sigan guisando a su antojo sin velar por el normal cumplimiento de la norma refrendada en 2019. Si el cura no podía o no quería ir al cabildo, debería haberse suspendido la convocatoria, o relevar al cura de ese cargo de director espiritual. Coger el toro por los cuernos, en definitiva; y no tirar de chapuzas y cruteríos.

Capirotes

Ojo porque al contrario de lo que parecía al principio de la Cuaresma, los repartos de túnicas y papeletas de sitio no están marchando todo lo bien que pudiera esperarse. Muchos cortejos parece que se van a resentir de parón de dos años, menguando el número de capirotes respecto a las cifras que se registraron en 2019 y que se esperaban cuando la pandemia paró en seco la organización de la Semana Santa de 2020. Esperemos que este escenario esté a tiempo de variar en las semanas que restan, y las filas nazarenas vuelvan a engrosar al menos los números habituales. Y que las cofradías tomen nota también para incentivar el vínculo entre el hermano y su hábito y facilitar en el futuro el proceso de reserva de un sitio, que en algunos casos es excesivamente complejo.

El Ayuntamiento

La ampliación del servicio de ambulancias a todas las procesiones que salgan a la calle durante el año, y no sólo a los días de Semana Santa, es un hito enorme por parte del Ayuntamiento. No es inusual, desde luego, el buen trato que el gobierno de José María González dispensa a las cofradías –como hemos referido en alguna ocasión desde 2015–, pero en este caso sorprende la mejora por cuanto no parecía una demanda que precisaran las corporaciones de Gloria. Incluir también a las salidas extraordinarias en esta protección sanitaria es un guiño bastante reseñable. Y ojo porque de aquí al Viernes de Dolores puede haber algún que otro anuncio positivo que volverá a remarcar el apoyo que González y Cazalilla vienen prestando a las hermandades. Quién lo iba a decir.

Los palcos

Habrá que estar pendiente esta semana a la evolución del montaje de los nuevos palcos de la plaza de la Catedral. Pero a priori no parece que el enorme pasillo vaya a reducirse lo que los cortejos procesionales necesitaran, siendo aún bastante amplio el espacio entre palcos (alrededor de cuatro metros, parece, teniendo en cuenta que los pasos en ningún caso llegan a los tres metros de ancho). Tampoco parece que vaya a quedar muy bien resuelta la unión de los palcos con el inicio de la rampa. Y el montaje del Palillero evidencia un año más el desfase de esa estructura gigantesca para unas autoridades que, por regla general, brillan por su ausencia durante la Semana Santa.