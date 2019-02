Los 'recortes' a las extraordinarias

Se avecinan recortes desde Palacio, como se ha conocido en los últimos días. La situación sobrepasa los límites diocesanos, y todo apunta a que serán los Obispos del Sur en conjunto los que darán forma a una normativa común a Andalucía, para evitar de este modo el “tu sí, tú no” que se da en el día de hoy. La reunión del pasado miércoles en Antequera entre los delegados episcopales de hermandades puso de manifiesto esas diferencias de criterio entre una diócesis y otra (patente, por ejemplo, en la negativa a la procesión de Dolores del Nazareno al ser aniversario de la bendición de la imagen, algo que sí permite la reciente norma aprobada en Málaga); y dicen que salvo uno de los participantes, todos coincidían en la necesidad de establecer un criterio común. El mandato de los obispos es claro: hay que recortar el excesivo número de procesiones. Ahora queda construir el andamiaje que lo justifique.

Ojo porque los obispos quieren tener el informe de los delegados de hermandades en marzo, siendo incluso posible que en el próximo plenario de los Obispos del Sur se aborde este tema y se tomen acuerdos al respecto. Recuerden que esa nueva norma que empieza a cocinarse afectaría a salidas extraordinarias, coronaciones canónicas y fundación de nuevas hermandades.

Contraprestaciones

Al hilo de esa normativa, parece que ha caído bien el criterio impuesto recientemente en Málaga de pedir a la cofradía que quiera organizar una procesión extraordinaria una serie de cuestiones, como por ejemplo la elaboración de un proyecto catequético que expliqué el por qué de la salida, y otro social que signifique en la práctica el desembolso de una partida económica para sufragar alguna iniciativa solidaria. En resumen: que dentro de unos meses no será tan fácil anunciar una salida extraordinaria, imponiendo unas contraprestaciones que a más de uno (y de dos) se le quitará las ganas de sacar los pasos fuera de su fecha habitual.

Aniversarios

Limitándonos a la clave local, hay que poner de relieve la programación que las cofradías de Expiración y Siete Palabras han presentado de cara a la celebración de sus 75 años de vida. Destacan en ambos casos actos que se salen del guión acostumbrado, empezando por el documental que debió estrenarse anoche sobre la cofradía de la Castrense. Las dos cofradías coinciden en la interesante iniciativa de realizar visitas guiadas (con el componente extra de ser teatralizadas en el caso de Siete Palabras) a los lugares que son de interés en sus respectivas historias, así como en anunciar exposiciones relacionadas con su patrimonio. No todo es procesión, y conviene decirlo.

Patrimonio

Otro elemento que conviene destacar a raíz de las últimas noticias es el proyecto en el que va a empezar a trabajar Sentencia para dotar de nuevos y mejores altares para sus imágenes titulares. Se une esta noticia (aprobada en cabildo la pasada semana) a la anunciada recientemente por El Huerto de encargar también un nuevo retablo para el culto diario de sus titulares, a la recuperación del retablo de Pérez Calvo para el Cristo de la Buena Muerte, o a los altares que recientemente estrenaron Borriquita en San José o Resurrección en el patio de San Antonio. Buena noticia que el culto ordinario de las imágenes sea cada vez motivo de una mayor preocupación por parte de las hermandades. Buen camino.

Las Mayordomías

No vamos a referirnos a ese área fundamental en el día a día de una hermandad. Se trata de la figura que tiene recogida la diócesis de Almería y que viene a ser una hermandad muy peculiar que se erige con un director espiritual y con lo que ellos denominan el mayordomo mayor (que hace las veces de hermano mayor); y ellos se ayudan de meros colaboradores y voluntarios para sacar adelante la hermandad. En Almería utilizan esta fórmula para permitir el culto –interno y externo– de imágenes que gozan de amplia devoción pero en torno a la que por diversos motivos no se ve conveniente trabajar para la fundación de una cofradía al uso (entre otras cuestiones por las obligaciones que requiere hoy en día una hermandad). Este ejemplo de las mayordomías almerienses se ha visto con curiosidad por los delegados de Andalucía occidental, que no verían con malos ojos una figura similar para dar culto a determinadas imágenes (¿podría ser, por ejemplo, una figura idónea para los Patronos o para la Virgen de Loreto?).

El Consejo busca balcones

La carrera oficial va a ser, sin duda, el proyecto estrella de Juan Carlos Jurado como presidente del Consejo de Hermandades. Al poco de llegar al cargo tuvo el valor de plantear un cambio de recorrido que llevaba años reclamándose pero que nadie se había atrevido a llevar a cabo. Y ahora, insistiendo en ese recorrido (por ahora, que ya veremos para 2020), la permanente del Consejo busca mejorar y enriquecer la carrera oficial. Ahí están anunciados y en ejecución los palcos de San Juan de Dios; y ahí anda ahora Jurado y su equipo buscando balcones en los que lucir las 250 colgaduras que ha encargado el Consejo para el exorno de la Semana Santa.