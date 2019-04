Cuando la música se convierte en devoción

Jueves por la noche en el polígono industrial de Las Salinas. Son las 21:00 horas y entre la las sombras de las inmensas naves cerradas a cal y canto, el húmedo viento de abril trae el sonido de unas notas musicales: la ligereza de una flauta travesera, la profundidad de una tuba, el sobresalto de los platillos, la seriedad del bombo, la elegancia del saxo, la vibración del trombón, la picardía de la corneta y el carácter de la trompeta.El frío bosque de oscuridad, tan sólo turbado por alguna que otra farola cada pocos metros, se rompe al llegar a un punto (justo en la esquina entre la calle Pozo y Lagunilla). Hay luz en un pequeño local. Al parecer es del Ayuntamiento. Por los letreros del exterior -y tras un sucinto vistazo-, se entiende que antes fue una carpintería. Su estado actual demuestra que allí hace mucho tiempo que no se corta ningún listón de madera; sin embargo, la música nunca engaña.

La luz en la parte superior delata que allí hay alguien. “Tú entra, no te preocupes que no molestas”, comenta mientras sube la escalera Daniel Montero, presidente de la Banda Maestro Dueñas. Lo último que se pretende en ese momento es interrumpir el último ensayo que la banda municipal antes de comenzar la Semana Santa. En un pequeño estrado -observándolo todo- se encuentra Javier Alonso, su actual director. Ya, a estas alturas, tiene que hacer pocas correcciones. Se saben el repertorio de memoria. Pero aún así, en algún que otro momento, detiene la pieza e incide en pequeños detalles que marcan la diferencia entre lo correcto y la perfección. “Nuestro principal objetivo es hacer música, no tocar música”, explica Alonso. “La diferencia está en emocionar”.

¿Y dónde está el secreto para conseguir eso? Quizás puede que sean las horas y el tiempo de dedicación. En este sentido, cuando a los 98 integrantes que forman el grupo se les pregunta por las horas de ensayo, la mayoría pierde la cuenta. “Los lunes y miércoles, de 21:00 horas a 23:00 horas, le toca a madera”, explica Dolores Marín, una de las flautas. “Luego los martes y jueves, en el mismo horario, a los metales. Y por último el sábado todos juntos”. En concreto esta banda, fundada en el 1853, apenas descansa. “Sólo un par de días después de Semana Santa, tras la Patrona, y después del concierto de Navidad”, explica el director.

Sin embargo, la cosa no acaba aquí, ya que muchos de ellos continúan el ensayo de manera individual en su casa. “¡A mí la música que no me la quiten!”, explica Enrique Morro, el más veterano de todos los integrantes. A sus 61 años, y tras varias enfermedades, él continúa ensayando, como si la música fuera un remedio a todos sus males. “Empecé con los 14 años. Sólo he faltado cuando fui a la mili. Y tengo claro que no lo voy a dejar. Mientras los pulmones sigan tirando...”. Aparte de su historia, la vida de la banda está tejida por otras muchas igual de apasionantes que quedan escondidas tras las actuaciones y pasos de Semana Santa. Desde 2014, José Antonio Muñoz, que toca el saxo tenor, compagina su pasión por la música con su trabajo en El Cairo. “Ahora mismo estamos trabajando en la señalización de una vía de tren de 200 kilómetros que hay entre El Cairo y Alejandría”, comenta. “¿Y cómo puedes compaginarlo”. “Pues muy fácil. Miro los turnos y los coordino con los ensayos. Eso sí. No se ya cuántas tarjetas y puntos tengo de compañías de vuelo”, explica riendo. Al lado lo espera su hijo, que también está en la banda. “Aquí todos tenemos una historia que te dejaría alucinada”, explica Javier Alonso. “También está aquí un chico que se llama Midas, de 14 años, holandés. Tú me dirás que hace un chico de otro país, joven, detrás de un paso de Semana Santa con gente vestida como el Ku Klux Klan. No tiene explicación”.

Tras acabar el ensayo en la parte superior del local, bajan a la calle. La prueba de fuego que realizan una vez al año (sobretodo para los nuevos). Allí comprobarán la dificultad que tiene el seguir las notas de un petagrama, andando a distintos ritmos (siempre marcado por el paso y el capataz), sin poder ver los baches y agujeros del asfalto, por zonas oscuras y sin romper las filas. “La gente cuando nos ve en la calle se piensa que nos han puesto ahí, como si estuviéramos pintados. Pero nadie ve el trabajo que hay detrás durante todo el año”. Tras dar varias vueltas por el polígono vuelven al local de ensayo a ritmo de la marcha Amargura. Para verdadera amargura la que les espera a los músicos lo largo de toda la semana. Pero ya lo dicen ellos mismos: la música no puede faltar en sus vidas. Sarna con gusto, no pica.