Las miradas de la Fe

La Semana Santa hunde su sentido más pragmático en un deseo de catequizar, de llevar a Cristo y a la Virgen a la gente por medio de representaciones humanizadas a través de la madera. Y así sigue cumpliendo su misión en pleno siglo XXI, provocando esas imágenes talladas innumerables muestras de devoción, fe y emoción que son palpables en cada besamano, en cada procesión o cada vez que un devoto se encuentra con ella frente a frente. ¿Pero qué ocurre cuando esa fe se quiere transmitir a alguien que no puede ver? ¿Cómo llevar la Semana Santa a aquellos que están privados de unos de los sentidos más necesarios cuando una cofradía se pone en la calle? La hermandad del Perdón ha resuelto esta laguna con motivo de los cultos que la semana pasada dedicó a su Dolorosa, la Virgen del Rosario en Sus Misterios Dolorosos. Y donde la vista no puede apreciar las facciones de un San Juan, las formas bordadas de una saya, o los relieves cincelados de una corona, están las manos. La cofradía del Perdón ha llevado a un grupo de invidentes la verdad de la Semana Santa que el resto del mundo ve; y esos invidentes utilizaron sus manos para llegar a Dios.

“He estado delante de Ella infinidad de veces, pero esto es algo distinto”

Conoce perfectamente a ‘su’ Virgen del Rosario. Lleva toda su vida –literalmente– participando activamente de la cofradía. Pero el jueves pasado apenas pudo contener la emoción cuando se enfundó un antifaz que le privó de visión y se colocó frente a la imagen. “He estado solo delante de Ella infinidad de veces y no he apreciado nunca la experiencia que he tenido ahora. Es algo muy intenso. Tocar algo que no ves. Una cosa totalmente distinta”, acertaba a decir el hermano mayor de la cofradía, Manuel Garrido, tras entrar en contacto con la Virgen a través de sus manos, como lo habían hecho minutos antes los invidentes.

“Anoche mismo salí solo de la iglesia, con la luz apagada y sin linterna porque me conozco la iglesia al detalle. Pero no tiene nada que ver con esto. Es muy difícil de explicar”, reconocía Garrido.

Otro de los hermanos del Perdón que vivió la experiencia de ponerse frente a su Dolorosa sin el apoyo de la visión fue Ángel Guisado, que participó de la iniciativa con una visita guiada a la parroquia. “Ha sido una experiencia extraordinaria. No es tan sencillo como cerrar los ojos y tocar para adivinar que tocas. Yo soy más bien analítico y poco expresivo en cuanto a emociones, pero esto me ha descolocado totalmente. A la Virgen del Rosario la conozco y por supuesto que tenía memorizada su fisonomía, pero la imagen cerebral visual y la táctil, no tienen nada que ver. La táctil me ha provocado como un cortocircuito entre lo racional y lo emocional. No es literatura ni que estuviese sensible, pero me ha sobrecogido el corazón. Ha sido una experiencia inexplicable y totalmente sorprendente”, explicaba Guisado ya sin el antifaz cubriendo sus ojos.