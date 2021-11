El intenso otoño cofradiero

Cojan un calendario. Apenas mes y medio por delante para poner fin al año en el que volvimos a sonreír, en el que poco a poco recuperamos la normalidad que nos robó marzo de 2020. Y muchas citas interesantes en esos días. Como la que protagonizará la Virgen de las Penas a primera hora de la tarde del próximo sábado, día 20, por las calles de la Viña, que volverá a recorrer en rosario dentro de esa renovación de las misiones populares que llevaron al obispo a convencerse de que la Dolorosa tenía que coronarse, como ocurrirá el 14 de agosto de 2022 si nada vuelve a impedirlo. Esta salida de la Dolorosa de La Palma es la última en sumarse a un intenso calendario que ha devuelto las imágenes a las calles, como anoche tenía previsto recorrer Santa María la Virgen de la Piedad de Siete Palabras.

El domingo próximo, día 21, se espera la salida del Señor de la Paz por los alrededores de San José con motivo de la fiesta de Cristo Rey. El jueves siguiente, día 25, la Avenida principal volverá a ser referente, en este caso para asistir a la despedida de la cofradía de Las Aguas de la iglesia del Pilar y el traslado de las imágenes titulares a su nueva sede canónica, la parroquia de Santa Cruz.

Ya en diciembre, el sábado día 4 saldrá a las calles del casco histórico la Virgen de la Salud, de la cofradía de Sanidad, en su paso de palio. Y cuatro días después, coincidiendo con la fiesta de la Inmaculada, el Nazareno y la Patrona saldrán a primera hora de la mañana en sus respectivos pasos procesionales para presidir en la Catedral una misa de acción de gracias por el final de la pandemia, regresando por la tarde en procesión a sus templos.

Una decena de imágenes, por tanto, que se suman a la Dolorosa de Siete Palabras, a la Virgen de la Palma, al San Judas de San Antonio, a la propia Patrona o a la Virgen de Gracia y Esperanza del Huerto que abrió el camino a la calle el pasado 6 de octubre. Otoño cofradiero a más no poder para recuperar sensaciones que muchos temieron no volver a vivir.

El acto del día 8

Da la impresión de que el acto del 8 de diciembre no tiene un organizador claro ni un guión definido. Se habla de salida extraordinaria, se plantea hacer una oración de acción de gracias minutos después de haber celebrado precisamente una misa de acción de gracias, presidida además por el obispo diocesano. Se reclaman protocolos como si fuera el acto de una hermandad, y no una convocatoria diocesana. En teoría el día 8 lo que se celebra es una misa de acción de gracias por el final de la pandemia a la que el Obispado ha querido invitar al Nazareno y a la Patrona para que presidan, junto a los Patronos (que no está muy claro que vayan a ser trasladados al altar mayor ese día), como principales defensores y valedores de la ciudad. Pero en la práctica, a priori, dista mucho de ser así. Tres semanas hay por delante para corregir errores, sentar las bases y poner a cada cosa (y persona) en su sitio. Alguien debe tomar las riendas para evitar un acto descafeinado que sirva de mera excusa para sacar dos pasos a la calle.

Semana Santa

Lo han tenido fácil hermanos mayores y fiscales con la configuración de la ansiada Semana Santa del próximo año. El trabajo que se realizó en 2019 y primeros meses de 2020 es el que se va a mantener de cara a 2022. Era lo lógico que no se alterara ningún horario ni orden de paso respecto a la Semana Santa que quedó a las puertas de celebrarse; aunque no han sido pocas las quejas de cofrades que lamentan que tras dos años de parón no se hayan realizado propuestas de cambios y mejoras, tanto en el recorrido de la carrera oficial (donde lo más urgente es adelantar el final, llamativamente poco digno en mitad de una cuesta y con el cruce de tres calles) como en el orden de paso de las hermandades (que en algunas jornadas podría ser revisable para un mejor funcionamiento de la totalidad del día). Solventada esta cuestión, en el Consejo están ahora pendientes de las próximas fiestas de Navidad y su repercusión en la incidencia del Covid para lanzarse definitivamente hacia esa Semana Santa que se confía podrá celebrarse con absoluta normalidad.

Expiración

La única duda de la Semana Santa radica, a efectos de establecer el horario y orden de paso de la carrera oficial, en el lugar desde el que la cofradía de Expiración realice finalmente su salida procesional el Viernes Santo. La hermandad juega para ello a contrarreloj con el final de las obras de la Castrense y la organización posterior del traslado de la parroquia; a día de hoy se confía en que regresarán al Falla antes de la Cuaresma, o durante la Cuaresma. Y eso provocaría alguna alteración en el día, que previsiblemente vería retrasado su horario para amoldar la celebración de los oficios y el camino de la cofradía desde la Castrense hasta la calle Nueva. Pero si la obra vuelve a retrasarse y el traslado no puede hacerse efectivo antes de Semana Santa, la hermandad se vería obligada a volver a salir desde Santa María, repitiendo el mismo Viernes Santo de los últimos años.

Prendimiento

Ya ha anunciado la cofradía del Lunes Santo la hoja de ruta de su paso de misterio. La previsión es que en el año 2023 salga a la calle completamente tallado, rematando un trabajo más que interesante que está desarrollando Felipe Martínez Oliver, que ha logrado reconducir un proyecto que no tenía nada de buena pinta. Los respiraderos ya tallados (el frontal y el trasero) son piezas muy interesantes, a las que en los próximos dos años sumará los laterales para culminar la fase de talla y empezar a pensar en el dorado. Enorme el trabajo que está realizando la junta de Rafa Galeano, que además del nuevo paso tiene en proyecto para estos próximos cuatro años restaurar al Señor, reformar el misterio y mejorar el paso de palio de una Virgen del Patrocinio que estos días ha vuelto a mostrar la espectacularidad de la talla en los cultos de la capilla del Beato.

EL DETALLE. Las carmelitas del Caminito

Bien podría ser el Caminito una hermandad carmelitana. O las monjas carmelitas hermanas del Caminito. Ambas casas mantienen una relación que va más allá de la formación del cortejo el Miércoles Santo en la iglesia de Argüelles o el traslado allí (aunque no siempre se haga con el decoro debido) del grupo escultórico de las Angustias para celebrar sus cultos sin tantas limitaciones físicas como impone la capilla de Isabel La Católica. La cofradía de San Carlos ha querido rememorar hace unos días un acontecimiento histórico que les hace ir de la mano de las madres carmelitas desde hace ya más de un siglo.

En concreto, esa relación se remonta al año 1906, poco después de que las primeras monjas carmelitas llegaran a Cádiz. Con gran escasez de recursos, el único cobijo que encontraron las monjas fue una vivienda que alquilaron en extramuros, lo que generaba problemas para el acompañamiento espiritual que necesitaban de los padres carmelitas, radicados en la Alameda. Así, después de muchas gestiones consiguieron una casa, en la esquina de Isabel la Católica con Argüelles, en la que se establecieron en 1906, concediendo el obispo el uso de la capilla contigua (la del Caminito) para sus cultos y rezos.

Desde hace ahora 115 años monjas carmelitas y cofrades del Caminito caminan de la mano, en una relación que va mucho más allá del Miércoles Santo y que volvió a vivir un emotivo episodio el pasado martes, cuando la hermandad asistió a la misa en acción de gracias por esa estancia de las monjas carmelitas en la capilla de Isabel La Católica cuando llegaron a Cádiz sin templo ni recursos.