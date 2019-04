Dos culturas en una misma imagen

Otras culturas, otras costumbres. La diversidad que siempre enriquece. En esta llamativa imagen dos mujeres con pañuelo contemplan el paso de misterio de la Oración en el Huerto justo después de pasar por las Puertas de Tierra. Curiosidad por las tradiciones de una religión diferente. En un mundo cada vez más globalizado es ya muy frecuente observar públicos de todo tipo en las dispares celebraciones religiosas.

El sinsentido de la carrera oficial y las sillas

Haga la prueba hoy si puede: recorra la carrera oficial y mire todos esos sitios que están ocupados con sillitas plegables. La confluencia de Nueva con San Juan de Dios, la curva que hace San Juan de Dios delante del Ayuntamiento, el tramo de Pelota delante del Arco del Pópulo, en Catedral, en Santiago... ¿Por qué el Consejo no coloca sillas en esos espacios si son perfectamente viables para presenciar cortejos, como demuestra de hecho el hacinamiento de sillas desde primera hora cada tarde?

El problema del horario de las iglesias

Ayer volvió a pasar: no tiene sentido que las cofradías no aprovechen el día de sus salidas para que la iglesia abra el mayor tiempo posible y pueda entrar el mayor número posible de personas. Ayer volvieron a verse las iglesias con las puertas cerradas (no vaya a ser que entre gente y moleste al responsable o dirigente de turno), precisamente en otro día con la ciudad plagada de turistas. Es del todo incomprensible; qué malage son a veces las cofradías.

La excepción a la prohibición de aparcar

Llevan días colocados los carteles, y es una zona de carga y descarga. Pero ni por esas se consiguió que la calle Lázaro Dou estuviera ayer expedita de vehículos, como era intención de la Policía Local en base al dispositivo de tráfico y seguridad con motivo de la Semana Santa. El conductor de esta furgoneta no tuvo pudor en quedarse estacionado, interfiriendo en el desfile de la procesión del Huerto camino de San Juan de Dios.

Colas para entrar en Santa Cruz

Hablando de las visitas a los templos, hay que destacar la enorme afluencia que tuvo ayer la Catedral Vieja. Con dos cofradías dispuestas a procesionar, y con la ventaja de que en esa iglesia salen cinco hermandades y ninguna tiene que desmontar los pasos hasta después de la Semana Santa, fue tremendo el tránsito de público a lo largo de toda la mañana, llegando a formarse auténticas colas para acceder al templo.

La lentitud y amplitud de los cortejos

Siguen las cofradías insistiendo en lentitud y utilizando el recurso de ampliar al máximo su cortejo. Ayer la cruz de guía de El Huerto marchaba por el centro de San Juan de Dios mientras que el paso de palio aún recorría Plocia y el Callejón de los Negros. El cortejo de la hermandad ocupaba parte de ese tramo central de San Juan de Dios hasta llegar a Nueva, toda esa calle, Cristóbal Colón, el tramo de la Avenida Cuatro de Diciembre, San Juan de Dios, Lázaro Dou y Callejón de los Negros. Demasiados metros para el cortejo de la cofradía. Y esto es un simple ejemplo.

Mellas cofrades en la puerta de Arquitecto Acero

La puerta de la Catedral que comunica con Arquitecto Acero, por la que salen tras hacer estación todas las cofradías, está llena de bocados o golpes reflejo del paso de las cofradías y, más en concretos, de las maniobras que realizan los pasos para salir. El aspecto de los dos laterales de la puerta, coincidiendo con la altura de los moldurones de los respiraderos, es cuanto menos curioso porque refleja la Semana Santa que por allí pasa. Eso sí, el día que haya que restaurar las puertas, las cofradías deberán aportar su grano de arena correspondiente por tanto ‘maltrato’ que sufren esos marcos de madera cada año.

Sudaderas y vaqueros para recibir a un ministro

Ni porque sea Jueves Santo, en teoría día grande en Santa María; ni porque se espere la visita de un ministro, en este caso el de Interior. Fernando Grande–Marlaska fue recibido ayer por los responsables de la cofradía en sudaderas y vaqueros. Las cofradías deben cuidar las formas absolutamente en todo momento, máxime el día de la salida y ante la visita de un ministro. La foto con el ministro quedará para el recuerdo... desgraciadamente.

El fotógrafo cofrade David Navarro

Una curiosidad de las visitas matutinas a los templos de la ciudad es que el concejal David Navarro se mostró especialmente interesado el Miércoles en la visita a la capilla del Caminito (cofradía, por cierto, cuyo hermano mayor sigue siendo el concejal popular Pablo Chaves). Durante el tiempo en que los ediles estuvieron en el templo, Navarro no paró de hacer fotografías del grupo escultórico y del paso.

Regreso a los años oscuros en el Nazareno

Cuando uno cree que hay cosas felizmente superadas, que en el siglo XXI ya los cofrades conocen el por qué de sus cortejos y el sentido de las cosas que se ponen en la calle, llega el Nazareno y planta ayer su estandarte (una insignia profana, conviene reseñar) escoltado con ¡dos faroles! ¡Toma ya! Aún hay quien en Santa María, parece, no ha comprendido que el acompañamiento de luz es para las insignias religiosas (Simpecado, cruz de guía, bandera concepcionista, mediatrix...), debiendo ir las que tienen carácter profano (senatus, estandartes, guiones corporativos...) acompañado, en todo caso, de varas. Vaya tela del telón.