La concejal de Cultura, Lola Cazalilla, ha dirigido una emotiva carta al presidente del Consejo de Hermandades, Juan Carlos Jurado, en la que le traslada la decisión del Ayuntamiento de mantener la subvención que anualmente concede a la Semana Santa a pesar de haberse suspendido este 2020 a causa del coronavirus. "Si te soy sincera me hubiese gustado no escribir nunca esta carta", empieza el escrito de Cazalilla, deseando "que el estrés y los nervios" de estos días se debieran a "la cercanía de la Semana Santa y la necesidad de que todo saliera tal y como merece y espera la ciudad".

En ese escrito, la concejal hace referencias insistentes a la unión entre hermandades y Ayuntamiento. Y en ese contexto, anuncia la decisión de mantener la subvención. "Desde el Ayuntamiento dimos nuestra palabra y nuestro compromiso de que no dejaríamos en la estacada a las cofradías. Podemos anunciar que vamos a cumplir lo que os prometimos", expresa Cazalilla. "Pese a que estamos asumiendo esfuerzos, pese a que estamos estrangulando los números y dejándonos la piel para que esta crisis, que además de sanitaria es económica, no recaiga sobre las personas más vulnerables, necesitamos y queremos seguir contando con la colaboración del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Cádiz", añade la edil haciendo referencia al esfuerzo que supondrá la medida adoptada.

"Las cofradías de la ciudad han demostrado en esta fecha que forman parte del tejido social de la ciudad. Han demostrado su compromiso con los colectivos más vulnerables y han destacado por su predisposición y colaboración no sólo con este Ayuntamiento, sino con todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Por eso, también es necesario que les dé personalmente las gracias y esa entrega sea correspondida", valora Cazalilla, que agradece en su carta a las cofradías "la comprensión, la cercanía y la complicidad que han demostrado hasta la fecha".

"Desde todos los estamentos estamos realizando esfuerzos para sobrellevar la situación y el Consejo no está siendo menos. Ahora, entre todas y todos, tenemos que centrarnos en los que compartimos como prioritario que son los vecinos y vecinas de Cádiz que más han sufrido el golpe y han perdido el empleo o cesado su actividad. Todos y todas tenemos que remar en la misma dirección. No me cabe duda que será así, porque así se ha demostrado", concluye Cazalilla.