"Esta coronación ha sido también de las cofradías de Cádiz y de toda la ciudad"

La coronación de la Virgen de las Penas ha trascendido más allá de los límites del barrio de La Viña, lugar donde se venera la imagen, en la iglesia de La Palma. Así lo atestigua la respuesta de la ciudad durante la semana pasada, tanto en los traslados de la imagen a Santo Domingo y Santa María, como en la ceremonia de coronación del pasado domingo, presidida por el obispo Rafael Zornoza en la Santa Iglesia Catedral, y el regreso de la Virgen en su palio hacia la iglesia viñera esa misma noche. Ya en frío, el hermano mayor de La Palma, Francisco Javier Lucero, hace un balance “más que positivo” de este hito de su hermandad y, por extensión, de la Semana Santa de Cádiz.

“Habrá alguien a quien no le haya gustado algo, como es normal, pero en líneas generales todo han sido agradecimientos y felicitaciones”, destaca Lucero. Añade que “es verdad que se trata de una dolorosa con mucho arraigo en La Viña, pero con mucha devoción en el resto de la ciudad. Hay muchos hermanos de La Palma en todas partes”.

"Hemos notado la respuesta de la gente de Cádiz cuando las cosas están bien hechas”.

Porque, a juicio de este cofrade, “no ha sido solo un evento de La Palma, lo ha sido de todo Cádiz. La implicación y participación de la ciudad en esta coronación se notó desde el primer día, desde el primer traslado de la Virgen a Santa María, un barrio que se volcó con Ella. La entrega de la ciudad a esta celebración se ha visto reflejada en el respeto y la devoción con la que los gaditanos lo han vivido en la calle. Y hemos notado la respuesta de la gente de Cádiz cuando las cosas están bien hechas”.

Lucero guardará a buen seguro en su memoria decenas de momentos, de imágenes, de vivencias sobre lo ocurrido la semana pasada. “Sobre todo, la respuesta de la ciudad y de la junta de gobierno de la cofradía y sus hermanos, que ha sido ejemplar desde que planteamos la posibilidad de la coronación”, apunta. También tiene palabras de agradecimiento para el Obispado y para el resto de hermandades de Cádiz. “Hemos sentido el respaldo de todas en sus visitas los viernes a La Palma y mucho cariño cuando nos recibían en las puertas de sus iglesias al paso del cortejo”, indica.

Para Lucero “esta coronación ha sido también de las cofradías de la ciudad” y “un éxito de la Semana Santa de Cádiz, que se ha puesto así en el centro de las miradas de los cofrades de Andalucía”. Para La Palma “subir este peldaño y contribuir a incrementar el prestigio de la Semana Santa de Cádiz es un orgullo”.

Francis Lucero dejará el cargo de hermano mayor el próximo noviembre cuando se celebre el cabildo de elecciones, cuyo proceso se pondrá en marcha a finales de agosto. Su segundo mandato acabó en 2020 y ha llegado a la coronación como hermano mayor gracias a la prórroga de dos años concedida por el obispo para acabar el proyecto. Reconoce que ha sido “una gran manera de despedirme, como un sueño. Es un broche de oro a muchos años de trabajo en los que he intentado hacerlo lo mejor posible”. Para el futuro de la hermandad, que se decidirá en el cabildo de elecciones de noviembre, desea una junta de gobierno “continuista” que siga la línea marcada por el equipo que él ha liderado en los últimos años.

Mas aún le queda otro reto: la participación del Cristo de la Misericordia en la procesión magna que recorrerá el centro de la ciudad el próximo 17 de septiembre. Lucero confirma que la imagen cristífera de la hermandad viñera estará ese día en el cortejo. Cabe recordar que hace escasas fechas Lucero ponía en duda la presencia de la imagen en el desfile, entendiendo que no se iba a cumplir el criterio adoptado por sus hermanos “que aprobaron la participación siempre y cuando no generara gastos para la hermandad, o no al menos unos gastos a los que no se pudiera hacer frente”. A juicio de Lucero este criterio no era seguro que pueda cumplirse con las decisiones adoptadas en el seno de la organización de la magna, que contempla una financiación a cada hermandad de 1.200 euros para gastos de flores y de cera.

Ahora, el hermano mayor de La Palma confía en que “todo se arreglará y el Cristo de la Misericordia estará en la magna. Hay mucha ilusión en la hermandad para quitarnos la espinita de lo sucedido en 2013”. Se refiere al 28 de septiembre de ese año en el que la imagen iba a procesionar para conmemorar el 75 aniversario de la fundación de la cofradía, pero el paso tuvo que volverse, por la lluvia, cuando llevaba solo media hora en la calle.