Los brotes verdes de la Semana Santa

Viernes por la noche. Un chico -no importa su nombre- vuelve a casa temprano. No son más de las 22:30 horas de la noche, pero tiene que acostarse pronto. Mañana, a las 9:00 horas, debe acudir a una cita ineludible. Nadie le obliga, pero él sabe que es importante. Su grupo de amigos aún continúa en la calle. Momentos antes de la despedida, habían decidido pedir una pizza en aquel restaurante que tanto le gusta. Sin embargo, a pesar de que se muere por probar un trozo, él a sus 17 años, ya sabe que hay cosas mucho más importantes y serias. Sabe que hay compromisos que no se pueden romper.

El protagonista de esta historia podría ser cualquiera de los 25 jóvenes que a día de hoy forman parte del Grupo Joven de Los Cerillitos. Desde hace tres años esta Hermandad colabora todos los sábados por la mañana en el comedor social Sol y Vida. “Más que con la cantidad, yo me quedo con la calidad”, declara Iván García de Quirós, diputado de Juventud de la Hermandad. “Empezamos en el 2016 y aún seguimos. Es un logro. Sobretodo teniendo en cuenta que ya la cosa no es tan fácil cuando llega un viernes de Feria o de Carnaval”.

Esta es tan sólo uno de los muchos ejemplos que se pueden destacar ya que, actualmente, el mundo cofrade portuense vive una época dorada de sus grupos jóvenes. La juventud viene pisando fuerte. Han despertado del largo letargo y comienzan a ser protagonistas en numerosos ámbitos portuenses: desde obras de caridad y voluntariado, hasta la celebración de un Pregón juvenil, pasando incluso por la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico ( el año pasado el Grupo Joven de la Soledad invitó al resto de jóvenes de las hermandades a celebrar V centenario de las Concepcionistas en El Puerto). La savia nueva late con fuerza, y del árbol surgen nuevos brotes que garantizan el futuro de las Cofradías sin olvidar -por supuesto- la profundidad de sus raíces. De un cristianismo descafeinado a una verdadera vivencia en la fe más allá del día de la salida.

¿Pero qué ha ocurrido para que esto suceda? “Esto es cíclico. Las actuales Juntas de Gobierno adultas vienen de otros grupos jóvenes que fueron fuertes en su tiempo. Ahora, parece que viene una nueva generación que asegura el futuro de la Semana Santa”, explica José Manuel Castilla, presidente del Consejo Local de Hermandades. Cristina Ortega, actual diputada de juventud de El Olivo, es el mejor ejemplo de esto último. Ella, con apenas 30 años, se sitúa al frente de un grupo de chicos y chicas tras haber crecido dentro de la hermandad de la Alegría. “Nuestro Grupo Joven realmente no ha resurgido como tal”, explica Cristina. “Llevamos muchos años en activo, aunque sí es cierto que en los últimos tiempos ha crecido el número de hermanos que participan de sus actividades. A nivel local ocurre algo parecido, y somos muchas hermandades las que estamos trabajando para organizar actividades que involucren a todos”.

No obstante, para Constanza Jiménez (pregonera de este año), todo se debe a que “ahora se ha dado con la clave que nosotros ya pusimos en práctica hace muchos años”, explica ella, fundadora de la Sección Joven de La Borriquita en 1998. “La gente nos preguntaba cuál era nuestro Plan de Formación, pero no hay otro secreto. Todo se basaba en la convivencia, en los valores y en potenciar la formación humano-cofrade”. Al final lo más importante es lo que queda por dentro. “Creo que la parte más importante es la que relacionada con la solidaridad”, explica Cristina. ”Pertenecer a un grupo joven nos permite trabajar en diferentes proyectos para mejorar las condiciones de vida de muchos portuenses. Siempre es fácil encontrar algo que se adapte a los intereses de cada persona y que nos motive a trabajar.