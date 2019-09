Cádiz es una ciudad singular, también en cuanto a la devoción cofradiera y las identidades de los barrios. Hay muchas cofradías del centro con sabor a barrio pero sin barrio definido, y barrios más que representativos que no tienen identificada devoción alguna. En este escenario de barrios y devociones, hay uno que en la jornada de hoy volverá a testimoniar que está a la cabeza de la ciudad.

Santa María es el barrio más devocional de la ciudad. No hay duda. Baste señalar que entre los límites geográficos del barrio reciben culto los dos regidores perpetuos gaditanos (el Nazareno, en la cima del barrio que corona la iglesia de Santa María; y la Patrona, en el santuario dominico que mira al mar de la Bahía). Desde Santa María procesiona también la hermandad con el cortejo más numeroso de la Semana Santa de Cádiz, Sentencia, lo que no será casualidad. Y en esa parroquia de la Merced sin mercedarios preside el altar mayor otra de las devociones señaladas, que precisamente esta tarde saldrá en una procesión que la cofradía entendió hace ya unos años que no le hacía falta sobrepasar los límites del barrio.

La Virgen de la Merced recorre esta tarde Santa María; otra devoción del barrio saliendo al encuentro de los vecinos, como al caer la noche del Jueves Santo por Jabonería, o como cada 7 de octubre por Sopranis.El itinerario previsto a partir de las seis y media de esta tarde es Merced, Plaza de las Canastas, Jesús de la Sentencia, San Juan de Dios, Sopranis, Santo Domingo, Botica, Público, Mirador, Santa María, Jabonería, San Juan de Dios, Jesús de la Sentencia, Plaza de las Canastas y Merced. La Virgen de la Merced por su barrio, y la gente del barrio al encuentro de su Virgen. Las devociones de Santa María.

Nombramientos

Ha cumplido el Consejo el primero de sus cometidos tras las vacaciones; y lo ha hecho además de golpe. El jueves dio a conocer a los pregoneros de la Semana Santa (Andrés García), Glorias (Iván Roa) y Juventud (Antonio Sánchez) y a la imagen designada para presidir el vía crucis del primer lunes de Cuaresma (Mayor Dolor de Sanidad). En lo formal, repite esta fórmula el Consejo de hacer los nombramientos en bloque –¿no sería mejor nombrar cada cosa en un momento distinto, dándole así un protagonismo particular a cada uno de los designados?–; en el contenido, la permanente huye de riesgos y apuesta por perfiles con experiencia en los atriles y con buenas críticas en el mundo cofradiero. Enhorabuena a todos.

Vía crucis

Ha sido la única sorpresa de los nombramientos. En ninguna quiniela estaba la designación de Sanidad, que ya protagonizó el acto penitencial en 2013. La lluvia de aquel año impidió el traslado a la Catedral del Señor del Mayor Dolor, que a la vuelta de los años ha resultado ser la única imagen titular de cofradía penitencial que no ha acudido a la Catedral para presidir el vía crucis. De ahí que el Consejo de Juan Carlos Jurado (con el ex hermano mayor de Sanidad, Ildefonso Herrera, en su equipo) haya querido tener este gesto que la hermandad recibe con sorpresa y gratitud. La elegancia y el saber hacer las cosas están más que garantizados con Sanidad. Será, a buen seguro, un gran lunes 2 de marzo.

Vía crucis (II)

Anunció el presidente el jueves que ya se había cumplido el primer ciclo de presencia de todas las imágenes cristíferas en el vía crucis de hermandades. No obstante, la puerta a la designación de Servitas no está cerrada, ni mucho menos. Al parecer, en el Consejo han elevado consulta al Obispado sobre la conveniencia o no de que la Dolorosa de Servitas presida el vía crucis; y el asunto queda a la espera de respuesta, por lo que no se descarta para años venideros.

Extraordinarias

Afligidos culminó –que se sepa a día de hoy, y a la espera de lo que finalmente ocurra con Dolores del Nazareno– las procesiones extraordinarias de 2019. Queda el interrogante de si en el futuro la autoridad eclesiástica no sólo va a tener que autorizar la salida en sí, sino también el desarrollo previsto. Ha habido alguna que otra que en cuestión de horarios o de recorrido parece salirse de lo normal. Y es que una vez se tiene permiso para salir, la cofradía es la que decide cómo y por cuánto tiempo.

Formación

Ojo a los vientos que soplan en otras diócesis, donde están obligando a hacer cursos de catecismo o tener aprobados cursos de formación de la Iglesia para poder acceder al cargo de hermano mayor. Estas decisiones se conocen ya en Hospital de Mujeres, donde cada vez hay más adeptos a instaurar en la diócesis un requisito similar. Sobre todo viendo –petrificados– las cositas que pasan últimamente y las actuaciones de ciertos dirigentes cofradieros...

Mayordomías

En los cultos de este mes de septiembre se ha visto de todo. Pero ha llamado la atención que un altar pueda pasar del negro al blanco en función de quién sea el mayordomo de turno. Cuando esto ocurre, y ha ocurrido, da la impresión de que las cosas no se han hecho bien; ni antes, ni ahora.

EL DETALLE. Un siglo de historia en una pared

Bonito gesto, por iniciativa del secretario, el que ha tenido el Consejo de Hermandades, que ha dedicado una pared de su sede de Cobos al recuerdo de todos los presidentes que han pasado por la institución en este siglo y pico de historia que acumula. En este tiempo los ha habido que han aportado mucho, que apostaron y defendieron a las hermandades en momentos difíciles; y también los que han servido de bien poco, e incluso los que han ensombrecido el nombre de la institución. Trece fotografías con trece nombres, en cualquier caso, que han estado al frente desde la Junta de Procesiones de principios del siglo XX hasta el Consejo de Hermandades de la actualidad. El actual presidente, por cierto, no tiene cuadro aún; pero sí tiene ya reservado el espacio (abajo, a la derecha).