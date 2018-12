Un año 2019 extraordinario

Se avecina un 2019 extraordinario en relación a las diversas efemérides que se cumplen y que de algún modo se van a celebrar. A las cofradías que tengan conmemoraciones (que se sepa, Borriquita con salida extraordinaria del Señor de la Paz el 6 de julio, Expiración o Siete Palabras, que en los dos casos están trabajando ya para preparar actos y cultos extraordinarios) se une un buen número de aniversarios históricos: los 400 años del patronazgo de San Servando y San Germán sobre la ciudad (¿hará algo la hermandad y la diócesis, después de anunciarse esta fecha?), los 350 años de la fundación del convento de las concepcionistas (que ya han anunciado la visita de la Patrona la semana antes de Corpus), los 130 años de la llegada a Cádiz de las Hijas de la Caridad (para lo que ya está previsto un rosario público con la imagen de María Milagrosa), el tercer centenario de la muerte de San Juan Bautista de la Salle (que ha motivado un año jubilar en los lasalianos), o el centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús (que ya empezó a celebrarse la pasada semana en Santiago con un triduo extraordinario). Ahí es nada. Y múltiples opciones de culto externo asoman por cada una de estas conmemoraciones. ¿Podría salir el Crucificado de Buiza que está en la Mirandilla en procesión? ¿O un vía crucis con el Prendimiento de las descalzas?

Interrogantes

Los que rodean a algunas cofradías en la actualidad, de manera sorprendente. Nada ha trascendido hasta el momento sobre la cofradía de la Merced tras la marcha de su hermano mayor días después de la procesión del pasado 23 de septiembre. Dice la norma diocesana que en el plazo de un mes tras la marcha del hermano mayor debe reponerse el cargo, algo que el Obispado aún no ha hecho de manera oficial. En el aire sigue también la situación en la cofradía de Piedad, donde incluso ahora un grupo de hermanos estaría intentando de manera socarrona y desleal destronar a las dos candidaturas presentadas al proceso y hacerse con la hermandad, en una nueva jugada maestra liderada por alguien que acumula ya varios fracasos en materia cofrade y aún así parece no darse por vencido. En tercer lugar debemos mencionar a la hermandad de los Patronos, que tampoco parece haber normalizado su situación tras el fallecimiento de Francisco Arenas. Y por último, no podemos olvidar el llamativo caso del Santo Ángel Custodio, que sigue sin actividad, sin comisario y sin ningún atisbo de nada... incluido el posible decreto de extinción. Demasiado trabajo, parece, en la delegación de Hermandades.

Recorridos

Los que parece que van afinándose para la Semana Santa. Vera–Cruz, por ejemplo, ya ha hecho público el suyo, que será –como habíamos anunciado– bajando la calle San Francisco a la salida (descartando repetir la experiencia de Canalejas) y regresando por Valverde, Cánovas del Castillo, San José, San Pedro, Sagasta y San Francisco; un curioso itinerario para no caminar detrás de la cofradía del Prendimiento buena parte de su estación y, al mismo tiempo, para permitir la recogida del Amor antes de llegar la hermandad de negro a San Francisco. Además, esta semana se ha sabido (así lo anunciaba Onda Cádiz) que el Perdón podrá recortar su itinerario de regreso a Santa Cruz por José del Toro y Columela. Una opción que le ahorra a la hermandad alrededor de dos horas de procesión. Gran noticia.

Rosario

Anda la archicofradía embarcada en un nuevo proyecto menor. Se trata del enriquecimiento de su cetro con piezas del joyero de la Virgen, en lo que ya está trabajando el taller de Villarreal. Para ello, ha habido un paso previo que ha consistido de la realización de un nuevo centro en plata copia del que se va a enriquecer y, al mismo tiempo, proteger del uso cotidiano debido a su antigüedad y (gracias a este enriquecimiento) factura.

Merced

Sorprendió esta semana la repentina aparición de la que fuera Virgen de los Santos y Esperanza expuesta al culto en la iglesia de la Merced, a los pies del Nazareno de la Obediencia. La imagen, que en los últimos años ha custodiado la asociación de cargadores del Pájaro en su sede, va a recibir culto a partir de ahora en la iglesia mercedaria, donde convivirá con otra de las tallas que se mantienen del gaditano Miguel Láinez Capote. No pocos fueron los que al ver el otro día la foto de esta Dolorosa a los pies del Nazareno de la Obediencia, ya pensaron en una cofradía penitencial de la Merced con dos titulares y dos pasos procesionando en la Madrugada del Viernes Santo. Posiblemente pensamiento un tanto atrevido o adelantado en el tiempo, toda vez que el proceso con el Nazareno parece que se ha paralizado por completo.