La agenda de este viernes de Cuaresma en Cádiz, con cuatro imágenes en las calles

La primitiva Virgen de los Dolores de Servitas, dispuesta para el via matris de esta noche.

Tercer viernes de Cuaresma en Cádiz. El tiempo de preparación hacia la Semana Santa de este 2026 surca ya su ecuador y afronta un nuevo fin de semana intenso en lo que a la agenda cofradiera se refiere. De hecho, en la jornada de hoy habrá cuatro imágenes recorriendo las calles de la ciudad.

Con carácter extraordinario va a salir a la calle la primitiva Virgen de los Dolores de Servitas, esa que se venera durante todo el año en la hornacina de la calle Sagasta, junto a San Lorenzo. La imagen presidirá el ejercicio del via matris convocado por el tercer entenario de esta parroquia y de la fundación de la hermandad de Afligidos, y coincidiendo con el 299 aniversario que este 13 de marzo cumple la orden seglar de los servitas en Cádiz.

A las 21.00 horas está prevista la salida de la imagen desde San Lorenzo, para recorrer Sagasta, Rosa, Jesús Nazareno, Encarnación, San José, Mateo de Alba y Sagasta, regresando a San Lorenzo hora y media después (según la estimación de la orden seglar).

La Dolorosa, de Montes de Oca, irá bajo el palio que hace unos años creó esta corporación para los rosarios que esta misma imagen preside en la mañana del 15 de agosto. Jesús Savona se ha encargado de vestirla, y José Julio Reyeros ha conformado la cuadrilla que la portará esta noche, estando acompañada musicalmente por la ensemble Iubilate Deo, de San Fernando.

Vía crucis por la Alameda

La otra convocatoria de culto externo en este viernes se traslada al barrio del Mentidero, donde la cofradía del Prendimiento trasladará a sus imágenes titulares a la iglesia del Carmen realizando el ejercicio del vía crucis por las calles del barrio y el interior de la Alameda.

Será a las 20.00 horas cuando los hermanos del Prendimiento salgan de la capilla del Beato Diego, en la calle Bendición de Dios, para rezar las estaciones del vía crucis por plaza del Mentidero, General Morla, Enrique de las Marinas, Fernán Caballero y Alameda Hermanas Carvia Bernal, discurriendo por el interior de los jardines de la Alameda hasta llegar a la iglesia del Carmen.

El vía crucis estará acompañado por la capilla musical Mater Dolorosa de San Fernando.

El Huerto por la Viña

La cuarta imagen que saldrá este viernes a las calles de la ciudad es la del Señor Orante, de la cofradía del Huerto, que presidirá un vía crucis por las calles de su barrio de la Viña.

A las 20.30 horas saldrá el cortejo desde Santa Catalina, para iniciar el rezo de las estaciones que tendrá el siguiente recorrido: Plaza de Capuchinos, Geólogo MacPherson, Arricruz, Alsina Quesada, Portería de Capuchinos, José Cubiles, Paz, Paco Alba, Hermano Ignacio, Virgen de las Penas, Virgen de la Palma, Artistas Petróleo y Salvaora, Pericón de Cádiz, Arricruz, Geólogo MacPherson y Plaza de Capuchinos.

Pan a cambio de donativos en La Cena

La agenda de este viernes también deja convocatorias destacadas en Santo Domingo. Allí, el titular de la hermandad de la Sagrada Cena presidirá un altar que de manera extraordinaria se instalará en el dintel de la puerta de Santo Domingo para recaudar fondos con los que sustentar la labor social que realiza por medio de su bolsa de caridad.

La iniciativa, que lleva por título El pan nuestro de cada día, consiste en intercambiar una barra de pan por un donativo, el que cada uno quiera entregar, que destinarán a la bolsa de caridad San Martín de Porres.

Esta curiosa campaña se desarrollará, “para que el pan de ese día tenga el sabor de la caridad”, de 10.00 a 15.00 horas. Y en esta iniciativa colaboran de manera desinteresada las panaderías Virgili, Asopan y José Butrón de Chiclana.

Esta particular veneración al Señor del Milagro coincide, además, con el besamanos a la Reina de Todos los Santos en el interior del templo desde el viernes hasta el domingo.

Fotografías cofrades en el Mercado Central

Este mediodía inaugurará el Ayuntamiento una nueva edición de la exposición fotográfica que los últimos años exorna la fachada exterior del Mercado Central. En esta ocasión, serán fotografías de José María Reyna las que ilustren el histórico edificio, inaugurándose la muestra a las 12.00 horas.

Esta exposición callejera se une así a las muestras que estos días siguen abiertas en la sede de la Fundación Cajasol (con los estrenos de la Semana Santa 2026), en el antiguo Rectorado de la calle Ancha (con obras del imaginero Luis González Rey y con pasos de miniatura), o en el Archivo Histórico Provincial (con convocatorias de cultos y otros documentos antiguos).

Cultos

A estas citas más destacadas se le unirán los diversos cultos que esta semana celebran las cofradías del Nazareno, Buena Muerte, Nazareno del Amor, Perdón, Despojado, Siete Palabras, Santo Entierro o Descendimiento en sus respectivas iglesias.