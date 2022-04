Semana Santa de Cádiz 2022: El Pertiguero del Domingo de Ramos

Elevamos nuestros ciriales tras la espera

El pertiguero y todo su cuerpo de acólitos elevan sus ciriales al cielo con gran alegría después de tenerlos guardados desde el año 2019 por una pandemia que nos ha venido a cambiar el mundo. La principal noticia es que estamos de nuevo por aquí, siendo el ojo que casi todo lo ve en nuestras calles y que volvemos con el olfato afilado para la crítica y también lleno de aplausos para todo aquello que hay de bueno en nuestra Semana Santa. Lo importante es que no volvamos a tener esta ausencia que se ha hecho tan larga nunca más.

Un aperitivo antes de la salida

La hermandad de la Borriquita sale a la una y media de la tarde, por lo que los penitentes tienen que llegar pasado el mediodía la iglesia de San José para iniciar su estación de penitencia. Eso hace que el almuerzo sea muy complicado y los miembros del cortejo tengan que tirar de empanadillas y otros manjares antes de salir para llevarse algo al estómago. Otros se salen directamente del cortejo y poco después se incorporan de nuevo a la fila.

El error de cálculo de la banda en Amparo

Salida de Borriquita. El palio de la Virgen del Amparo tiene que salir de la iglesia de San José a ruedas. Una vez fuera, los cargadores rodean el paso y lo suben a brazos para que se puedan colocar las patas con las que van a procesionar durante el recorrido. La banda del Carmen de Villalba del Alcor seguramente no conocía muy bien el proceso que había que hacer. Así, cuando se elevó empezó a tocar ‘Pasan los campanilleros’, la clásica marcha de Manuel López Farfán para sorpresa de la cuadrilla. De hecho, uno de los capataces dijo en voz alta: “Que alguien le diga a la banda que se calle”. Y se calló, bombazo de por medio. Cuando realmente se izó el paso para empezar a andar, hubo un bis de la banda y ahora sí que se meció para iniciar el recorrido con ‘Pasan los campanilleros’.

La eterna espera de Las Penas a la Borriquita

Las incidencias en una procesión están a la orden del día. En este Domingo de Ramos le tocó a la hermandad de la Borriquita por los problemas en un varal del paso de palio de la Virgen delAmparo. Esto hizo que llegara a acumular hasta 40 minutos de demora en la entrada en la carrera oficial. Una de las principales perjudicadas fue la archicofradía de Las Penas, que llegó puntual a su hora. Sin embargo, a pesar de ello, en Borriquita no se llegó a aligerar más el paso y, para colmo, desde la hermandad de San Lorenzo se vio con sorpresa cómo el palio de Amparo empezó a mecer y bailar con la marcha después del retraso que afectó a toda la jornada del Domingo de Ramos.

A vueltas con el calzado de los cortejos

Vuelven las cofradías a la calle y vuelve un clásico de esta página: el calzado en los cortejos. Ayer se vio de todo, auténticos esperpénticos en los pies que chillan a la vista y que hace incomprensible, en algunos casos, que se permitiera salir así del templo al portador de semejantes ejemplos. Posiblemente la palma se la llevó un diputado de tramo de Borriquita, que no encontró mejor calzado para salir con su hermandad el Domingo de Ramos con unas botas (botas, sí) considerables en color marrón; y un acólito de Humildad que lucía unos zapatos de un vistoso color marrón.

El alcalde ve las procesiones en Nueva

Al alcalde José María González ‘Kichi’ le gusta la Semana Santa de Cádiz pero desde que la carrera oficial no pasa por ancha, ha tenido que cambiar su ubicación a la calle Nueva. En la tarde de ayer se le pudo ver en la entrada a la carrera oficial, donde se le pudo ver compartiendo charla con algunos cofrades como Jaime Cano. Por la mañana tocó la tradicional visita a los templos acompañado del Consejo Local.

Las velas rogatorias del Despojado

Las cofradías tienen gestos emocionantes que dicen mucho de ellas. Más allá de lo que se ve de puertas afuera del patrimonio y las imágenes, desarrollan una gran labor social que se ha visto potenciada durante los peores tiempos de la pandemia. También tienen gestos hermosos que sirven de consuelo para los que peor lo están pasando. Este es el caso de la hermandad del Despojado, que desde hace años viene poniendo unas velas con el nombre de una persona por la que se pide en el paso del Señor. Esta vela después se entrega a la persona afectada tras haber procesionado muy cerca del Cristo.

Los tickets de los cobradores pasan a la historia

En el apartado de las nuevas tecnologías, también han pasado a la historia los tickets de los cobradores de las sillas. A partir de este año cuentan con unas máquinas que imprimen de manera automática los boletos de las sillas que se hayan adquirido, lo que permite también un mayopr control de todo lo que está ocupado. Aunque queda mucho por hacer, poco a poco se va avanzando.

Las mejoras que sigue necesitando la carrera oficial

La carrera oficial sigue mejorando año a año. Pero eso no quita que siguen siendo necesarias no pocas mejoras, especialmente en esos tramos en los que no se sabe muy por qué no hay sillas pero sí espacio para ellas. El inicio de la carrera en Nueva es muy mejorable, así como la unión de las sillas de Pelota con los palcos de la Catedral, o el tránsito de Nueva a San Juan de Dios. Allí donde la gente se coloca se deberían colocar sillas; primero por seguridad de la propia carrera, y en segundo lugar por la estética, que no es menos importante. Mucho trabajo pendiente para el Consejo, que bien haría en dar una vuelta a otras carreras oficiales de otras ciudades y tomar ideas.

Un nuevo abanico de calles cofrades

La nueva carrera oficial está dando lugar a que algunas calles estén empezando a cobrar un protagonismo que antes no tenían. Gracias a ello permiten una mayor variedad a la hora de poder contemplar las procesiones y salir del sota, caballo y rey que se convierten los recorridos de algunas. Entre estos descubrimientos de los últimos años están José del Toro, Columela, Gaspar del Pino, Barrié hacia la plaza de las Flores y San Miguel, entre otras. Esto se produce a cambio de la pérdida de protagonismo de Cristóbal Colón, Cobos y Ancha.

Los WhatsApp del pertiguero

A las 14.04 horas: “A las once y cinco avisa la Policía Local que no se pueden poner mesas en la calle Plocia. Valiente ruinazo a casi todos las bares”. A las 15.31 horas: “A Paso Horquilla, casi agotada”. A las 17.18 horas: “¿El Cristo de La Paz no lleva las riendas del burro?”. A las 19.25 horas: “Qué bueno ver pasar a la Hermandad del Despojado. Qué buen ritmo”. A las 22.09 horas: “¿Se sabe por qué parte de los penitentes de la Cena llevan cera blanca y no todos cera roja como corresponde a una hermandad sacramental?”.