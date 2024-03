Pregón de la Semana Santa de Cádiz 2024: fecha, horario y dónde ver

La Semana Santa se acerca y el pregón será uno de los actos más destacados de estos días previos y últimos de la Cuaresma. El periodista de Diario de Cádiz y hermano mayor del Santo Entierro, Fernando Díaz Riol, será el encargado de anunciar su llegada en este 2024. Una cita que será este próximo domingo, 17 de marzo, en el Gran Teatro Falla.

El evento será también solidario. El pregonero, junto al cofrade Juan Mera -que será su presentador y fue pregonero en 2017- llevarán a cabo la iniciativa ‘Este pregón es la leche’ y tiene como objetivo recoger 1.500 litros de leche. La idea es que cada asistente al pregón entregue dos litros. Para ello, se colocarán canastas en el hall del Teatro Falla para depositar los envases en coordinación con el Banco de Alimentaros, que se encargará luego del reparto de este producto a asociaciones que trabajan con personas desfavorecidas.

Horario, lugar y dónde ver

Está previsto que el acto en el Gran Teatro Falla arranque a partir de las 11:45 horas de este domingo, 17 de marzo, en el Gran Teatro Falla.

La televisión municipal Onda Cádiz TV retransmitirá el mismo en directo, que también se podrá seguir a través de Diario de Cádiz y su sección Diario Cofrade, donde tendrán toda la información, crónica y mejores imágenes del pregón de la Semana Santa de Cádiz 2024.

Cómo será el pregón

Según adelantó Fernando Díaz en una entrevista con este medio "será el pregón de mi tierra, donde me crié, donde he vivido siempre la Semana Santa". "Me ha quedado el pregón que yo quería desde el principio. Tenía muy clara la idea y se ha plasmado fielmente en el texto", explicaba el periodista gaditano, que plasmará “el papel que juegan las hermandades mucho más allá de la Semana Santa”. "Se hace un gran trabajo a todos los niveles, y especialmente en caridad en los últimos años se están haciendo cosas muy importantes. Dudo mucho que en Cádiz haya instituciones que se vuelquen tanto como las hermandades", añadía.

Entre las marchas, Díaz ha pedido Virgen del Valle, "que es santo y seña de la salida de mi hermandad del Santo Entierro"; y Sanidad, "por razones obvias de mi vínculo con la hermandad y porque es además la hermandad de mi madre". "Ya luego comenté que siendo el centenario de la marcha Pasan los Campanilleros podría estar bien que sonara ese día, siendo además una gran composición de López Farfán".