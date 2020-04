Lunes Santo. Segundo día de una Semana Santa sin procesiones en la calle. Hermanos mayores, miembros de junta, responsables del cortejo, hermanos de toda la vida, capataces, cargadores... Los principales afectados por la suspensión de las salidas siguen ofreciendo sus testimonios en este pequeño homenaje de lo que no ha podido acontecer hoy en las calles de la ciudad.

En el caso de Vera-Cruz, el que fuera hermano mayor de la hermandad y pregonero de la Semana Santa en 2011, Miguel Ángel Morgado; y el secretario, desde hace 22 años, Chico Marrero, responden a estas dos cuestiones:

1. ¿Cómo va a vivir o está viviendo esta Semana Santa sin procesiones?

2. ¿Cuál es su mejor recuerdo del Lunes Santo?

Miguel Ángel Morgado. Cirio de respeto de la Cruz de Guía

1. Los que llevamos tantos años en esto, la ausencia de la calle creo que nos produce una tristeza más leve. Hemos vivido la Gloria muchas veces. Por otro lado, los que vivimos los interiores todo el año, creo que estamos de alguna manera ‘vacunados’ para la ausencia del Lunes Santo.

Será una Semana Santa triste por lo que estamos viviendo, y procuraremos vivirla intensamente, de otra manera. Fíjate, los cofrades estamos preparados para que la lluvia forme parte intrusa de nuestras liturgias, pero no para el daño de los fallecidos y de los enfermos que nos produce este año. La calle puede esperar.

2. Decía Núñez de Herrera, que definió la Semana Santa como nadie, que la Semana Santa nace y muere cada año, se vive y no se recuerda. Y creo que acertó, miro hacia atrás y no encuentro un lugar que me emocione más, que me haya marcado.

Sí te diré que los años de hermano mayor han sido importantes, por el cuidado que debemos a los hermanos; y esa responsabilidad nos hace vivir con mayor intensidad cada Lunes Santo. Así que quizá mis mejores momentos fueron los que viví en estos diez años. Ahora he vuelto a mi antigua ocupación, donde quizá estén mis mejores recuerdos, alumbrando la Cruz, viviendo más interiormente mi amor a la Vera-Cruz.

Chico Marrero. Secretario

1. La pienso vivir con naturalidad y afrontándola desde las circunstancias trágicas que nos ha tocado vivir. Evidentemente nos van a faltar nuestras procesiones, pero entiendo que no es momento ni de lamentarse ni de llorar porque no podamos disfrutarlas. Son más de 10.000 los fallecidos y otro número elevadísimo de contagiados, y con esos números no es momento de entristecerse porque no podamos sacar nuestras cofradías. Nos van a faltar muchas vivencias y muchos sentimientos, pero tenemos que vivir la Semana Santa incluso con alegría de poder estar con los tuyos, ya que afortunadamente que sepamos esta pandemia no ha tocado a los cofrades de Cádiz ningún caso de cerca. También viviremos estos días siguiendo las celebraciones litúrgicas por medio de algunas de las plataformas digitales que se nos ofrecen.

2. Voy a cumplir 40 años y llevo 40 años en la hermandad. Mi vida está hecha de Lunes Santos. Me van a faltar muchas cosas este año, , pero sobre todo una: llevo 22 años en la junta de gobierno y, por ello, en la presidencia de la hermandad, donde voy hombro con hombro con mi padre, a su izquierda. Es una suerte poder decir eso. Y ese puede ser el recuerdo que más pueda añorar.