Juan Marín: "La imagen del Nazareno es impresionante"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, vivió desde el interior de la iglesia de Santa María el momento único que supone la salida de la cofradía del Nazareno. El hermano mayor de la hermandad, José Manuel Verdulla, le explicó todos los detalles de una salida que fue única debido a la multitud de sensaciones que se vivieron.

Marín atendió a los medios de comunicación minutos antes de la salida de la hermandad para reconocer que, como sanluqueño de nacimiento, el estar presente en Cádiz le dejaba "una cierta sensación de melancolía de casa porque no voy a poder estar allí", a lo que añadió sobre su visita al Nazareno que "su mirada te va siguiendo por donde va. Es impresionante. Hay mucha emoción y estoy deseando que estén los titulares en la calle porque los hermanos y todos los gaditanos llevan tres años esperándolo".

Respecto a lo que le ha pedido al Regidor Perpetuo, indicó que "yo solamente pido salud. Creo que es lo que necesitamos todos. A partir de ahí, él proveerá lo que considere para cada uno de nosotros. Salud porque lo hemos pasado muy mal, lo seguimos pasando muy mal y hay mucha gente que hoy no lo va a poder ver salir porque no está entre nosotros y creo que esta pandemia, si algo nos ha enseñado, es que tenemos que proteger a todos los que queremos. Casi todos los que estamos aquí estamos pensando en alguien que ya no está este año y espero y deseo que él nos provea de esa buena salud y que podamos estar muchos años viéndolo salir por las calles de Cádiz".

En otro orden de cosas, el vicepresidente del Gobierno andaluz se vanaglorió por los buenos datos del turismo en Andalucía y en la provincia de Cádiz en esta Semana Santa, ya que "superan las expectativas que había. Estamos ya en datos de 2019, el mejor año del turismo en Andalucía y concretamente Cádiz es la provincia con mayor ocupación". Por este motivo, aseveró que "esto sin lugar a dudas es un síntoma claro de que se ha recuperado el sector turístico", a lo que añadió las buenas previsiones para la temporada de feria y para el próximo verano.