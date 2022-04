Juan Carlos Jurado: "El Consejo tiene que adoptar decisiones y no nos temblará la mano"

No ha sido una buena Semana Santa para el Consejo de Hermandades, que no sólo ha tenido una actividad mayor de la deseada, sino que se ha visto abocado a tomar decisiones que no han sido atendidas o a intervenir sin éxito en muchos de los días en los que ha habido procesiones. Por eso, el presidente de este organismo, Juan Carlos Jurado, no esconde su balance agridulce en plena noche del Domingo de Resurrección, reconociendo que la de 2022 ha sido una Semana Santa “de luces y sombras”. “Lo importante es que las hermandades hayan vuelto a la calle, pero ha faltado un poco de calma en algunos momentos”, indica Jurado, que muestra también su preocupación “por el incumplimiento de horarios en algunos días”.

Por ello, el máximo representante de las hermandades gaditanas asegura que el Consejo “tiene que adoptar decisiones, y no nos temblará la mano”, reconociendo que en las salidas procesionales de este año “ha habido cierto descontrol”. “No se puede salir a la calle sea como sea”, precisa Jurado, que pone como ejemplo una hermandad “que salió 45 minutos más tarde y llegó a su templo una hora y 45 minutos más tarde”. “Eso no puede ser. Me gustaría que las hermandades fueran más responsables en la calle respecto al cumplimiento horario”, añade.

De todo lo acontecido durante la Semana Santa -prácticamente hay incidencias de cierta relevancia o gravedad durante todos los días- se va a recabar ahora los informes oportunos, al mismo tiempo que el Consejo avanza que a la mayor brevedad posible convocará las reuniones de balance de las hermandades de cada día, a fin de tener toda la información completa respecto a qué ha ocurrido realmente en una Semana Santa marcada por incumplimientos horarios, decisiones controvertidas respecto a los partes meteorológicos y problemas en la carga. “Más que falta de organización, ha habido ganas de salir a la calle; y quizás haya habido mucho nerviosismo, como ocurrió el Lunes Santo, y haya faltado calma en algunas decisiones”, apunta Juan Carlos Jurado, que también señala a cierta “relajación” por parte de unas cofradías que tenían establecidos planes de aguas y de evacuación de Catedral que no se han cumplido. “Habrá que revisar los protocolos”, señala al respecto el presidente.

Respecto a la Catedral y a lo acontecido durante los días que hubo presencia de lluvia, Jurado reconoce que hay extremos de la denuncia pública del Cabildo “que no se corresponden con la realidad”, anunciando que tras mantener conversaciones con el deán (Ricardo Jiménez) en la jornada del Martes Santo “tendremos reuniones para repasar el protocolo”. “El comunicado no lo puedo apoyar al 100% porque hay una parte que no concuerda con la realidad de los hechos”, señala el mandatario cofradiero, que considera que los canónigos “tendrían que haber esperado para emitir el comunicado” a tener toda la información en su poder respecto a lo ocurrido en la tarde-noche del Lunes Santo.

Con todos esos frentes pendientes de analizar, Juan Carlos Jurado realiza un balance “positivo” de una Semana Santa marcada especialmente por la vuelta a la normalidad. “Las hermandades han vuelto a la calle, más allá de los retrasos y de las incidencias de la carga; veremos ahora qué ha motivado todo eso”, concluye Jurado, que considera que en este año tan especial ha habido “un exceso de confianza” por parte de todos.