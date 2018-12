Empeñados en el turismo

Parece que se ha tomado en serio el Consejo esa meta de que la Semana Santa sea declarada de Interés Turístico Nacional. A priori, no parece que esta catalogación suponga algo más que cierto reconocimiento que permita a la fiesta de Cádiz mirar de igual a igual a otras localidades que tienen esta consideración desde hace años. Sea como sea, la permanente ya ha creado una comisión que está trabajando en este asunto, y parece que mantiene también buena sintonía con el gobierno local para conseguir tal objetivo, después de que el Pleno del Ayuntamiento ya aprobara por unanimidad tramitar este reconocimiento de la Semana Santa. No será fácil –como ya hemos dicho en ocasiones anteriores– por aquello de que hay que acreditar noticias a nivel nacional sobre la Semana Santa. Y aquí, al menos últimamente, si no es por uno de los escándalos a los que desgraciadamente nos estamos acostumbrando cuando hay pasos en la calle, poco se habla de Cádiz.

Saturio

Más que merecido el homenaje que la ciudad le rendirá al dominico por su total entrega desde que llegara a Santo Domingo hace ya treinta años. Tan de Cádiz es Pascual, que hay generaciones que han nacido con él ya recorriendo Sopranis y Plocia arriba y abajo casi a diario. Él es de los curas que sin ser de aquí más lucha por la ciudad y por el gaditano, algo que ya hizo en tiempos de profesor. Y no hablemos ya (no le vayan a querer quitar el título) de lo mucho que ha hecho para devolver la devoción a la Patrona al lugar que merece la Virgen del Rosario y que hasta su llegada había perdido un poco. O mucho. Enhorabuena.

Piedad

En estos próximos días finalizará el plazo de presentación de candidaturas del tercer intento de elecciones en la hermandad del Martes Santo. Juan Carlos Torrejón ya presentó la suya el mismo viernes, primer día del plazo. A la espera de conocer las listas que concurran al cabildo, sí parece claro que sea quien sea la junta elegida debe amarrar antes del 25 de enero cómo transcurrirá la salida procesional de 2019 en caso de que decidan hacerla. Si todo en la hermandad está bien (comisario dixit, cuando se han convocado elecciones) el que llegue lo primero que debe hacer es buscar predicador para el quinario y confirmar capataces y bandas para el Martes Santo. Y ojo porque hay quien incluso plantea una opción de salida procesional “más sobria” el próximo año dadas las circunstancias...

Buena Muerte

Un poco raro lo ocurrido con la hermandad, que llevó a sus titulares de regreso a San Agustín el pasado día 1 sin que estuvieran listos los altares en este templo. El Cristo sigue a un lado del altar mayor, sin más cobijo que un trapo que cubre el soporte sobre el que se asienta la cruz; y la Dolorosa puede verse en el suelo del altar de Santa Rita (donde por cierto no le faltan los focos). ¿No estaban mejor en Santo Domingo hasta que hubieran estado listos los altares en San Agustín? Las cofradías deben cuidar la exposición al culto de sus imágenes todo el año y en todo momento.