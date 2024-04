Denuncian el robo de joyas en varias hermandades de Cádiz

Varias hermandades de Cádiz han alertado este sábado del robo de varias joyas que tienen expuestas al culto tanto en La Merced, como en la parroquia de San Francisco y en San Agustín, pertenecientes a las hermandades de la Merced, el Nazareno del Amor y Humildad y Paciencia, respectivamente.

Así, desde la Junta de Gobierno de la Merced han lanzado en sus redes comunicado en el que anuncian que ayer viernes "tuvo lugar un robo en la capilla donde se encuentran nuestras imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Obediencia y María Santísima Madre de Dios de la Misericordia". Añaden en la nota que "no se ha encontrado daño alguno" en las imágenes, pero informan de la "pérdida de un pendiente en la saya de María Santísima Madre de Dios de Dios de la Misericordia", solicitando la difusión del suceso y de la joya para que se encuentre lo antes posible.

Por su parte, desde la Hermandad del Nazareno del Amor han informado de un suceso similar que no ha provocado daños en la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, "pero lamentamos la pérdida de un ancla donada recientemente a Nuestra Señora de la Esperanza, que sustituía a la sustraída y no recuperada el pasado año 2023". Afirman que los enseres de mayor valor del patrimonio de Nuestra Señora de la Esperanza ya habían sido retirados tras el pasado Lunes Santo, por lo que no tienen que lamentar pérdidas mayores. Ambas cofradías lo han denunciado ante las autoridades pertinentes.

Desde Amargura han comunicado igualmente que alguien ha subido al altar "porque el tocado está alterado", por lo que están "pendientes de la revisión de las cámaras y tienen previsto presentar denuncia el lunes".

Un caso reincidente

Se trata de un caso reincidente, puesto que hace unos meses ocurrió lo mismo y, según apuntan las hermandades, se trataría del mismo autor, aunque este dato no ha sido confirmado aún por la Policía.

Así, el pasado junio una persona sustrajo varias joyas que tenía expuestas la Virgen de la Esperanza, titular de esta hermandad del Lunes Santo. En concreto, desapareció una cadena que tenía prendida de una de las manos, un broche con el nombre de Esperanza y un ancla. En el plano positivo, según ha comunicado la propia hermandad, no ha habido que lamentar daño alguno en la imagen de la Esperanza, como sí ocurrió a principios del año pasado en la Virgen del Rocío de la parroquia de San José.