Claves particulares que deja la Magna

Al margen de los distintos balances que cada uno ha podido hacer de lo vivido el pasado fin de semana, la procesión del sábado deja varias claves a tener en cuenta para el futuro. La primera y generalizada, que tenemos muy buena Semana Santa en la que hay que seguir avanzando cualitativamente en todos los sentidos. Ojo porque la salida de Catedral parece a todas luces mucho más espectacular que la subida, aunque esta opción obligaría a una gran modificación de la carrera oficial para volver al itinerario que menos gusta (de Ancha a Catedral) o para probaturas excesivamente arriesgadas (como podría ser San Juan de Dios, plaza y calle, Campo del Sur y Arquitecto Acero). Caminito tiene que salir con banda de música el Miércoles Santo; y muchos piden que también con un manto corto (no con el anterior del boquete para la cruz). El Señor de Las Penas con misterio gana todavía mucho más, se va a hacer raro el Domingo de Ramos volver a verlo Solo. El Prendimiento debe también tener vía libre para replantear su actual misterio. Al Nazareno del Amor le sienta bien, pero bien, el morado en el paso. Medinaceli, mejor sin música.

Estrenos

Más allá de todo lo archiconocido y de los tan aplaudidos misterios variados para la ocasión extraordinaria, la Magna dejó dos estrenos que no deben pasar desapercibidos. El primero en importancia es el de la culminación de la talla del paso del Prendimiento, que ya piensan en empezar con el dorado; y el segundo es el nuevo guión de Las Penas, una señora insignia representativa. Bien por estas dos hermandades, en una clara línea ascendente que parece no tener techo. A seguir con ese trabajazo.

Prendimiento

Hablando de esta cofradía y de la probatura que hicieron para la Magna, parece complicada la opción de restaurar el actual misterio, dados los problemas que ha tenido el Perdón a cuenta de la obligación de los sucesores de Berraquero de que la intervención solo la pueda hacer un imaginero (Jesús Vidal, considerado discípulo). O le entregan el misterio completo a él –que parece que no entraba en los planes de la hermandad– o se tienen que plantear realizar nuevas imágenes en su totalidad. Esta cuestión es una de las propuestas de trabajo para estos años de gobierno de Rafael Galeano. Suerte.

Elecciones

Hasta cuatro cofradías (Columna, Nazareno, Palma y Cigarreras) andan inmersas ya en procesos electoral, a las que se unirá en breve Santo Entierro. Esta última y Columna parece que tendrán cabildos tranquilos, con la única opción a priori de la reelección de los actuales hermanos mayores (Fernando Díaz y Jesús Farrujia, respectivamente). En el Nazareno ya están confirmadas las dos listas, y en La Palma se da por hecho que también habrá dos (una continuista, liderada por el actual vicehermano mayor, Rafael Rueda, y otra de oposición con Pedro Bueno al frente). En Cigarreras parece lógico que vuelva a presentarse la candidatura que resultó menos votada hace un año, y que encabezaba José Pablo Ceballos.

A todos estos procesos, en los que esperamos no haya contratiempos, se une la situación del Huerto, donde cada vez se da más por hecho que no será posible sacar adelante unas elecciones pronto, lo que conllevará la no salida de la cofradía el próximo Jueves Santo. Y algunos siguen sacando pecho de lo hecho...

San Francisco

Preparadas están ya las tres cofradías para afrontar la nueva etapa en el templo que dirigirán los misioneros identes. Si todo cambio de cura es sensible o preocupante, cuanto más si se trata de una comunidad entera y de una orden religiosa distinta. El Caído, el Amor y Vera-Cruz empiezan a escribir este septiembre una nueva página de sus historias. Suerte.

Buiza

De la mano de Las Aguas estuvo la pasada semana en Cádiz la sobrina del imaginero, que según dicen anda muy emocionada con el gesto de las hermandades gaditanas en el centenario del nacimiento de Francisco, que dejó mucho y bueno para la ciudad. Y ojo porque empieza a plantearse algún tipo de evento para reconocer la figura de Buiza. No descarten una exposición de sus imágenes, aunque hay quien habla incluso de otra magna (lo cual parece un disparate).

Agenda

Muy atentos que estos próximos días debe conocerse ya la imagen que presidirá el vía crucis de Hermandades (así como el formato que seguirá en esta ocasión después de las experiencias de Piedad en 2021 y Sentencia este 2022), la persona encargada de pregonar la Semana Santa de 2023 y qué cartel anunciará las procesiones de la próxima primavera. La Magna ha retrasado estas decisiones del Consejo, que en cuestión solo de días podría darlas a conocer.

LA FOTO. Un Rocío muy rociero

Recuperaba la Virgen del Rocío de San José su procesión por las calles de extramuros el último sábado de septiembre después de varios años. Y lo hacía de rocieras maneras, con un paso al más puro estilo de la Patrona de Almonte, portado por sus hermanos y devotos y acompañado con el rezo del rosario y los cantos de los suyos. Un Rocío, aunque sea en Cádiz, que se muestra con la forma de expresar la fe de esta particular devoción, bien diferente a las procesiones de años atrás con la Virgen en parihuela y acompañada de banda de música. Ha cogido la hermandad gaditana este nuevo rumbo de su procesión de septiembre, que entre otras cosas sirve para que aquella parte de la ciudad que no acude cada año a Almonte conozca algo más de cerca cómo se vive allí la devoción al Rocío y cómo se expresa en la calle. Un Rocío más auténtico que ayer recorrió las calles de San José. Una procesión del Rocío más rociera que nunca para despedir septiembre.

Cuotas, no impuestos

El efecto Moreno Bonilla ha llegado a las cofradías. Ríanse ustedes de esa pugna entre Sevilla y Madrid a cuentas de los impuestos. Que si las elecciones de una hermandad se han convertido cada vez más en un escenario puramente político con candidatos enfrentados, cruces de acusaciones, actos de presentación, webs y plataformas específicas para determinada lista y todo tipo de promesas cuyo cumplimiento luego nadie certifica ni exige, nada nos debe extrañar. El último episodio llega en una pugna electoral donde una de las candidaturas propone –abróchense– ¡reducir las cuotas de hermanos y de salida! Que si quieres bajadas de impuestos, Moreno Bonilla. En unas hermandades que no llegan a fin de mes, en unas labores de los miembros de juntas de gobierno que exceden en mucho el que debiera ser su compromiso con la hermandad, en unas capillas y casas de hermandad donde lo mismo hay que apretar un tornillo, coger una fregona o cambiar una bombilla para evitar gastos, hay quien plantea bajar las cuotas, que ni siquiera llegan a los 2 euros al mes.

Por si fuera poco, también propone bajar la cuota de salida de los hermanos. No solo rebajarla, sino de aplicar una “disminución sustancial”, según define esta candidatura en su programa de trabajo.No dudamos del trabajo de las candidaturas, del arrojo de presentarse en estos tiempos, ni de la existencia de una fórmula mágica que hasta ahora no han visto las hermandades, ni la de Santa María, ni las del resto de Cádiz, ni las de cualquier otro lugar de España. Pero ver el escenario de las hermandades, ahora y siempre, y leer que las cuotas de hermanos hay que rebajarlas “sustancialmente” huele al político que promete acabar con el desempleo, con la infravivienda, con esto y con lo otro… Cuánto daño hace la actual normativa, y la sociedad en sí, a los cabildos de cofradías.