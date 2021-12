–El reconocimiento de Sanlúcar como Capital Española de la Gastronomía 2022 está superando todas las expectativas.

–La verdad es que sí. Como alcalde estoy contentísimo porque respiro la alegría que se vive en las calles. Es un proyecto de ciudad y la ciudad así lo ha acogido.

–¿Qué va a suponer para Sanlúcar?

–Es una oportunidad única para consolidar a la ciudad y a la provincia como destino turístico. Pero tenemos que tener presente, y así lo trasladé en la Mesa la Hostelería, que nos lo tenemos que creer, creer en la magnífica ciudad que tenemos, y es necesario que conozcamos que estamos en una ciudad que con 70.000 habitantes tiene cuatro marcas distintivas de calidad –manzanilla, langostino, arenas finas y la patata-, 320 días de sol, prácticamente un aeropuerto y una estación de tren, ya que estamos a media hora de ellos. Y todo eso lo tenemos que aprovechar. Este año, con este acontecimiento, tenemos que buscar la excelencia.

–Y llega en plena conmemoración del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

–Todo lo hemos hecho con la proyección del V Centenario. La vinculación de Sanlúcar y su historia se ponía en valor en el dosier de la candidatura. Venimos trabajando mucho a nivel local y provincial en esta celebración, aunque nos ha faltado que se lo hayan creído más arriba. Vamos a contar con importantes infraestructuras, como el Mirador del V Centenario, el Castillito de Bajo de Guía, la conexión Barrio Alto-Barrio Bajo… Los dos acontecimientos que protagonizará la ciudad el próximo año tendrán su reflejo en emisiones públicas de Correos y de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Estamos trabajando con Correos en el diseño de un sello conmemorativo de la designación de Sanlúcar como Capital Española de la Gastronomía, y con Loterías del Estado y con la ONCE para que Sanlúcar protagonice sendos sorteos el próximo año, lo que sin duda será una gran promoción para nuestra ciudad. También se van a poner en circulación monedas de 2 euros conmemorativas del V Centenario de la Vuelta al Mundo, que completarán las de la colección ya emitidas por la FNMT. Y el colofón lo pondrá la Vuelta Ciclista a España, que ha elegido la ciudad para la salida de una de sus etapas. Todos estos son recursos que sin duda promoverán el conocimiento de nuestra ciudad y de la celebración de estos acontecimientos con Sanlúcar como protagonista para el próximo año.

–¿Cuál ha sido la principal apuesta para conseguir la nominación?

–Lo primero que tengo que reconocer es la gran ayuda de la Diputación de Cádiz para elaborar el dossier. Y después el reto ha sido el de conseguir unir los mejores productos. Tenemos lo mejor del campo y el mar, pero parecía que cada uno iba por su lado. Ahora, trabajando juntos, somos imparables. Si la provincia de Cádiz ya es de por sí una marca ahora tiene que ir con la de Sanlúcar.

–¿Cómo se prepara la ciudad para la previsible llegada de los turistas?

–Ya estamos trabajando. Nos hemos acogido a un plan de empleo joven, preparamos una importante formación en hostelería y se van a impartir cursos específicos y encaminando muchas actividades a este sector. Hay proyectadas mejoras en las zonas más concurridas, así como mejoras en los servicios de recogida de residuos y limpieza. Ser Capital Española de la Gastronomía va a suponer desestacionalizar el turismo, y cada mes vamos a tener actividades relacionadas con lo que se celebra: Carnaval, Semana Santa, Día de la Provincia… Vamos a poner todos los recursos que tenemos, y le he trasladado a la hostelería que ellos también tienen que colaborar, para dar entre todos la mejor imagen de Sanlúcar. Y que esa excelencia sirva para mejorar el empleo. Vamos a trabajar en la formación, porque este año debe ser un primer paso para dar un trabajo estable, digno, y eso nos va a llevar a contar con mejores profesionales. Es un reto y una oportunidad para Sanlúcar.

–Aunque Sanlúcar no cuenta con muchas plazas hoteleras.

–Cuando nos reunimos con empresarios, nos indican que no les interesan aquí los grandes hoteles resort. Los inversores no piden grandes suelos hoteleros, sino espacios para rehabilitar, para hoteles boutique, que no ofrecen ni comidas ni cenas, ya que sus clientes vienen a vivir Sanlúcar, a vivir la calle, y no pueden competir con los platos que se ofrecen en los bares y restaurantes. Esto es una gran oportunidad provincial, ya que no se trata de que solo vengan aquí, sino que si van a Costa Ballena, a Jerez, vengan los cruceros a Cádiz o Sevilla, sí que tengan esa visita obligada a nuestra ciudad.

–Sanlúcar es la primera ciudad que recibe este nombramiento sin ser capital de provincia.

–Sí, pero esto es una oportunidad para todos. A través de la Diputación vamos a trabajar en ese sentido. Soy un convencido de que esta provincia es muy potente, pero todos queremos tener de todo y nos hacemos competencia a nosotros mismos. El día que aprendamos que Sanlúcar tiene aeropuerto en Jerez, y los mejores conciertos en Chiclana, el mejor carnaval del mundo en Cádiz y que la provincia tiene las mejores carreras de caballos en Sanlúcar, no nos pararán. Nadie se queda diez días en un sitio, y es a eso a lo que tenemos que sacar partido.