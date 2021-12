“Diputación se va a volcar con Sanlúcar y la capitalidad gastronómica”

La gastronomía sanluqueña vuelve a consolidar su valor gracias a su nueva elección como como Capital Gastronómica 2022, un valor ya en alza dados sus múltiples sellos de identidad y reconomientos, Irene García, presidenta de la Diputación de Cádiz desgrana sus principales activos y características.

–¿Por qué cree que Sanlúcar ha sido elegida Capital Gastronómica?

–Por la inigualable, indiscutible e irrenunciable seña de identidad que es su gastronomía. Por la difusión nacional e internacional que ha alcanzado, especialmente en los últimos años. Porque eleva su tradición culinaria a arte, con el traslado de generación en generación de recetas y secretos. Porque sus productos son de una exquisita calidad: manzanilla, langostinos y otros manjares extraídos del mar, productos de la huerta… Pocas ciudades del mundo pueden presumir de tener tantos y de tanta calidad. Porque sus restauradores han logrado un nivel extraordinario. El cariño y el conocimiento que ponen en su trabajo, en el servicio a sus clientes, es admirable y engrandecen todo lo dicho anteriormente. Porque tenemos un sector, como el vinícola, que presume de un compromiso impecable con esta tierra, algo que demuestra día a día. Porque disponemos de instalaciones públicas como el Mercado o el Centro de Interpretación de la Manzanilla que son templos gastronómicos de esta provincia. Porque la mayor hazaña marítima de la historia, la primera Vuelta al Mundo, de la que precisamente en 2022 se cumplen los 500 años de su llegada a esta ciudad, descansa en un producto gastronómico, las especias. Porque la propuesta municipal, con el respaldo de la Diputación de Cádiz, estaba elaborada con un cuidado y esmero milimétrico. Podría seguir, pero creo que me va a hacer usted alguna pregunta más y no nos daría tiempo si continuase…

–¿Qué supone para la provincia de Cádiz que Sanlúcar haya sido elegida como Capital Gastronómica 2022?

–Muchísimo. No nos engañemos, este nombramiento beneficia a toda la provincia, como, por ejemplo, las carreras de caballos, un evento de índole internacional que no solo favorece a la ciudad, sino a toda la provincia. Primero, porque cuando se difunde el nombre de Sanlúcar, lleva inherente el de Cádiz; luego, porque la comunicación en esta provincia entre sus ciudades es relativamente sencilla, lo que hace que quien viene a Sanlúcar luego se desplace a Chipiona, a Jerez…; quien acude a Cádiz luego visite los pueblos blancos; quien lo hace a Conil luego va a Vejer, Chiclana, Barbate; quien llega a Tarifa se desplaza por todo el Campo de Gibraltar… Hemos logrado entre todos que la marca ‘Cádiz’ resuene en toda España como un todo. Baste solo pensar en el verano de 2021, un verano en que el turismo nacional ha elegido Cádiz, hemos batido todos nuestros récords. Y una vez que alguien visita nuestra tierra es complicado que no acabe enamorado de ella, el grado de fidelización es altísimo.

“Hemos de seguir creciendo, robusteciendo nuestra presencia en un mercado muy selecto, como es el gastronómico”

–¿Cree que supondrá una puesta en valor de la gastronomía de la provincia?

–Creo que la gastronomía de la provincia ya está puesta en valor. Con seis estrellas Michelin y otras distinciones nacionales e internacionales; con un elevado número de restaurantes de primerísimo nivel, donde sobre todo en verano es bastante complicado reservar mesa si no lo hacemos con bastantes días de antelación; con el aprovechamiento de nuestros productos, generando riqueza, de ese modo, para nuestros productores… Dicho esto: hemos de seguir creciendo, robusteciendo nuestra presencia en un mercado muy selecto, con una altísima competencia, como ocurre en toda la industria turística. Por eso somos ambiciosos, por eso la capitalidad de Sanlúcar es una nueva oportunidad para generar más expectativas futuras, para seguir sorprendiendo al visitante, nacional y extranjero.

–¿Qué impacto económico estima que tendrá esta designación para la zona?

–Ahora mismo es muy complicado saberlo, pero, obviamente, va a ser muy elevado. Por un lado, esperamos la visita de miles de personas, atraídos por la potente campaña de divulgación que significa esta distinción y, por otro, porque se pondrán en marcha numerosas iniciativas, novedosas, originales, con la gastronomía como epicentro. Una campaña de publicidad de estas características, promovida por un galardón de este renombre, es fortísima.

–Además de la gastronomía, ¿qué otros atractivos destacaría de Sanlúcar?

–Una de las grandes virtudes de Sanlúcar es que no posee un solo hecho diferenciador. Dispone de varios que, de forma individual, cualquier ciudad ya quisiera para sí. La gastronomía, por supuesto, seña de identidad, con productos reconocidos nacional e internacionalmente como el langostino o la manzanilla. Solo por degustarlos vale hacer un viaje, por muy largo que este sea, para visitar esta ciudad. Para una sanluqueña ejerciente como yo es muy sencillo hacer una extensa relación de qué hace singular a esta ciudad. Le aportaré algunos: comienzo por la conmemoración en que nos encontramos, la de los 500 años de salida y llegada de la expedición que dio la primera vuelta al mundo. De Sanlúcar salieron los cinco barcos de los que, después de tres años, de 1519 a 1522, solo arribó uno, la Victoria. Es la hazaña náutica más grande de la historia, que estamos recordando en este trienio y cuyo punto final coincidirá con la capitalidad gastronómica.

Súmele a ello las carreras de caballos, que van camino de los 200 años de existencia, un espectáculo deportivo, un recurso gastronómico, un encuentro con nuestro patrimonio e historia. Un, en definitiva, referente de esta ciudad en el mundo entero.

La vinculación de Sanlúcar con su entorno natural, con el Guadalquivir, con Doñana, es otro de los elementos que hacen de Sanlúcar lo que es, que marca la idiosincrasia de su gente, que invita a conocerla, a degustarla.

“Destinaremos apoyo económico y técnico para obtener el máximo rendimiento”

–¿Va a participar Diputación en la capitalidad gastronómica de Sanlúcar?

–Por supuesto que sí. Nos vamos a volcar con ella porque creemos que es una oportunidad única para Sanlúcar, por supuesto, pero también para toda la provincia, como le decía anteriormente. Desde Diputación destinaremos apoyo económico y técnico para obtener el máximo rendimiento a una celebración que estimamos esencial, más en los tiempos en que nos hallamos, en el tramo final de la pandemia, aunque parece que se resiste a marcharse. El alcalde sabe que desde que Sanlúcar mostró su intención de presentar su candidatura, el apoyo de Diputación ha sido inquebrantable. Es el mismo caso que el de Cádiz, que aspira a ser sede del Congreso de la Lengua de 2025, o el de Jerez, candidata a convertirse en capital de la cultura europea en 2031. El apoyo de Diputación es decidido, ojalá consigamos que Cádiz y Jerez logren también, como ya ha hecho Sanlúcar, representar a la provincia en un evento y en una capitalidad de enorme trascendencia, que no pueden sino traernos grandes beneficios.