VOX pedirá en el Pleno de San Fernando que se depuren responsabilidades por los fallos el cribado del cáncer de mama

Imagen de archivo de un acto en la alameda Moreno de Guerra con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama.

El grupo municipal VOX San Fernando denuncia el deterioro continuado de la sanidad pública andaluza y exige responsabilidades políticas y administrativas tras los graves fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama.

Para la concejal del grupo en el Ayuntamiento de San Fernando, Leocadia Benavente, el deterioro de la sanidad pública andaluza “es consecuencia directa de décadas de mala gestión de espaldas tanto a las verdaderas necesidades de los andaluces como a las reivindicaciones de los profesionales”. Lamenta que gobiernos de distinto signo “han sido incapaces de garantizar un sistema sanitario eficiente y digno”, destacando que “mientras que las listas de espera no paran de aumentar, el servicio se deteriora en una situación constante de saturación a pesar de cada año se anuncian supuestos récords de inversión”.

Ante esta situación, Benavente sostiene que en el caso de los fallos en los programas de detección precoz del cáncer de mama, “no se puede hablar de error aislado, sino de una penosa consecuencia más de una gestión donde la planificación es inexistente y que arrastra décadas de carencias”. De este modo, cree que “la dimisión de una consejera o la creación apresurada de un ‘plan de choque’ no pueden tapar la magnitud de este escándalo, ni desviar la atención del problema de fondo, que no es otro que un sistema sanitario destrozado por décadas de nefasta gestión política”.

La concejal de VOX llama la atención sobre el hecho de que el cáncer de mama es la primera causa de mortalidad oncológica en mujeres y la mejor herramienta para prevenirlo y mitigarlo es una detección precoz, por lo que este “gravísimo fallo” deben asumirlo “todas las personas que han estado al frente de la Consejería de Salud, junto con la persona que los ha nombrado, el presidente de la Junta de Andalucía”. “Es la hora de exigir responsabilidades y de poner fin a tan mala gestión y despilfarro que tanto daño viene causando a nuestros servicios públicos”, insiste.

Por eso, el grupo municipal VOX va a proponer al Pleno municipal para su debate y aprobación que se inste al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a depurar responsabilidades políticas y administrativas por los fallos en los programas de detección precoz del cáncer de mama, exigiendo la dimisión del presidente, Juanma Moreno, y de todos los cargos políticos que ostenten o hayan ostentado responsabilidad en relación con el mantenimiento y ejecución de los protocolos de cribado de cáncer de mama.

La concejal de VOX, Leocadia Benavente, durante un Pleno. / Vox San Fernando

También pedirá que se revise y modernice el programa de detección precoz del cáncer de mama, adelantando la edad de inicio, incrementando la periodicidad de las pruebas, fortaleciendo los servicios de diagnóstico y asegurando la doble lectura, el registro unificado y la evaluación externa del programa.

Asimismo, solicitará que se termine con la opacidad y la ocultación sobre los tiempos y listas de espera que sufren los andaluces en el Sistema Andaluz de Salud (SAS) y a publicar de forma inmediata todos los datos a disposición de la Junta de Andalucía de forma transparente que nos permitan conocer la realidad de nuestro sistema; además de revisar todos los protocolos con el fin de asegurar que no se están produciendo fallos similares en el tratamiento y la prevención de otras enfermedades, así como que cualquier plan de choque se lleve a cabo con nuevos recursos y sin desproteger a ningún otro paciente.

VOX San Fernando demandará también que se recorte todo el gasto político superfluo que pudiera redirigirse a inversiones en el sostenimiento de un sistema público de salud excelente, eficiente y sin listas de espera; garantizar unas condiciones laborales dignas y adecuadas a nuestro personal sanitario, atendiendo a sus justas reivindicaciones, así como a establecer los incentivos necesarios para garantizar la cobertura sanitaria en las zonas rurales y de difícil cobertura.

En cuanto al ámbito municipal, propondrán impulsar la coordinación efectiva entre el Ayuntamiento y los centros de salud de atención primaria, estableciendo una mesa local de seguimiento sanitario que permita detectar incidencias, mejorar la comunicación con los usuarios y agilizar la derivación de casos urgentes o vulnerables, así como desarrollar programas municipales de prevención y promoción de la salud, mediante campañas informativas sobre detección precoz, vacunación, hábitos de vida saludables y apoyo a colectivos de riesgo, especialmente mujeres, personas mayores y pacientes crónicos.

Por último, pedirá la implantación o potenciación de servicios de atención psicológica y acompañamiento social en coordinación con los servicios municipales de bienestar social, creando protocolos de intervención temprana en casos de aislamiento, ansiedad o duelo derivados de enfermedades graves o retrasos diagnósticos.