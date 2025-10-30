Vox pedirá en el Pleno que se modernice el sistema de información de los autobuses urbanos en San Fernando

El grupo municipal VOX San Fernando presentará en el próximo Pleno una moción para mejorar el sistema de información y gestión del transporte público urbano, con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos "un servicio más moderno, fiable y adaptado a las nuevas tecnologías".

Según el portavoz de este grupo, Carlos Zambrano, el transporte público urbano "constituye un servicio básico que debe prestarse con calidad, fiabilidad y comodidad para el ciudadano", y considera que las líneas de autobuses de San Fernando, "a pesar de cumplir con su función de conexión dentro del término municipal, carecen de herramientas tecnológicas que faciliten al usuario información precisa y actualiza da sobre su funcionamiento".

En este sentido, indica que las líneas de autobuses urbanos de la ciudad carecen de sistemas de información en tiempo real en las marquesinas y de una aplicación móvil municipal que ofrezca información actualizada sobre horarios, recorridos, tiempos de llegada, incidencias o ubicación de los vehículos, "lo que genera incertidumbre entre los usuarios sobre los tiempos de espera y disminuye la percepción de fiabilidad del servicio".

Zambrano destaca la experiencia positiva de otras ciudades, en las que la implantación de sistemas inteligentes de transporte (ITS) "mejora notablemente la satisfacción de los usuarios, fomenta el uso del transporte público y contribuye a una gestión más eficiente de los recursos municipales".

Asimismo, el portavoz de VOX San Fernando hace referencia a la movilidad interurbana, resaltando que las líneas de autobuses gestionadas por el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz también cuentan con carencias similares: "Si bien el Consorcio dispone de una aplicación propia, ésta no ofrece información en tiempo real sobre la llegada de los autobuses a las paradas ni integra las funcionalidades mencionadas anteriormente".

Por todo ello, Carlos Zambrano propondrá en el próximo Pleno municipal implantar un sistema de información en tiempo real en las marquesinas del transporte público urbano, que informe del tiempo estimado de llegada de los autobuses a cada parada.

También solicitará al gobierno de la ciudad que promueva el desarrollo e implantación de una aplicación móvil municipal de transporte urbano que que permita consultar recorridos y horarios, que avise de incidencias, informe sobre la ubicación de los autobuses en tiempo real, además de integrar una tarjeta virtual para pago y recargas, y un sistema de estadísticas que ayude a planificar mejor el servicio.

Por último, pedirá que el Ayuntamiento de San Fernando inste al Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz a implementar sistemas de información en tiempo real en las marquesinas de las líneas interurbanas que discurren por la ciudad y a actualizar su aplicación móvil para incluir las mismas funcionalidades que las propuestas para el transporte urbano local, "garantizando así una experiencia de usuario homogénea y eficaz".

"La puesta en marcha de estos sistemas de información y gestión digital supondría un avance notable en la calidad del transporte público local, al facilitar un servicio más transparente, eficaz y acorde con las necesidades actuales de los ciudadanos. Además, permitiría al Ayuntamiento disponer de datos objetivos sobre la utilización de las líneas, lo que contribuiría a una mejor planificación y optimización de los recursos municipales", concluye Carlos Zambrano.