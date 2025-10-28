VOX atribuye el "nuevo fracaso" de la obra del estadio de Bahía Sur a la falta de personal e insiste en que lleva seis años reclamando la cobertura de las plazas vacantes

El portavoz del grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de San Fernando, Carlos Zambrano, critica el "nuevo fracaso" del proyecto del estadio de Bahía Sur, tras el anuncio de que el Consistorio ha tenido que desistir, por segunda vez, de la licitación de las obras por errores sustanciales detectados en el expediente de contratación. "Patricia Cavada se ha golpeado con una realidad, y es su incapacidad para gestionar los recursos en sus propios proyectos estrella", afirma rotundamente el portavoz de VOX.

Zambrano lamenta que "dichos errores se deben a que el expediente tramitado recoge una versión antigua de la propuesta de contratación del arquitecto del proyecto y del informe de supervisión, ya que la versión definitiva no llegó al servicio de contratación".

Para VOX, este nuevo tropiezo con el proyecto del estadio "tiene su origen en la penosa situación de la plantilla municipal y la falta de personal técnico", un problema que, según Zambrano, "se extiende a multitud de áreas del Ayuntamiento de San Fernando, a pesar de que Patricia Cavada está recurriendo a renunciar a la gestión directa de los servicios municipales y a encargarlo a empresas externas".

Ante esta situación, el edil recuerda que "desde VOX llevamos seis años reclamando la mejora de la plantilla municipal. Hemos denunciado una y otra vez que el ritmo de jubilaciones y la falta de ejecución de ofertas de empleo nos lleva al caos en la gestión municipal".

Asimismo, critica que la alcaldesa "privatiza servicios públicos, abandona los barrios y las necesidades reales de los vecinos, potencia fiestas y eventos para mantener entretenida a la población, y utiliza los recursos de la ciudad para atraer voluntades de cara a las próximas elecciones, mientras impone una presión fiscal nunca vista. Pero la realidad es tozuda, y se choca con el muro de su incompetencia".

El portavoz de VOX San Fernando insiste en su denuncia de que "los proyectos e inversiones de Patricia Cavada solo responden a intereses partidistas, y no a los intereses de la ciudad. Prioriza la propaganda sobre las verdaderas necesidades de los isleños". En el caso del estadio de Bahía Sur, sostiene que la alcaldesa "ha decidido ir por el voto de los aficionados del Club San Fernando, comprometiendo 14 millones para el estadio y siete millones más para sacar de allí el estadio de atletismo. Mucho dinero en busca del voto azulino, dejando la ciudad sin unos recursos que mejorarían muchas calles y plazas de nuestros barrios. Pero se ha golpeado con una realidad, y es su incapacidad para gestionar los recursos en sus proyectos estrella. Ya demostró su incompetencia en La Magdalena, perdiendo casi 9 millones de fondos europeos, y ahora vemos como ya vamos por el tercer intento en sacar la licitación del estadio", concluye Carlos Zambrano.