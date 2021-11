Podemos San Fernando denuncia "falta de transparencia" del Ayuntamiento en el trabajo con las personas sin hogar

Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, ha denunciado la "falta de transparencia" del gobierno municipal con la línea de trabajo y acciones con las personas sin hogar. El jueves pasado, en el pleno, reclamó de nuevo el balance de la labor que han realizado las dos integradoras sociales durante cuatro meses con las personas sin hogar en San Fernando después de que pasase un mes desde que el gobierno de Patricia Cavada se comprometiera a hacer público este informe.

Para la portavoz, el delegado de Desarrollo Social, Jaime Armario, "volvió a echar balones fuera" asegurando que lo presentaría en la próxima mesa técnica de personas sin hogar cuando se convoque de nuevo, a pesar del compromiso plenario del mes anterior.

Rojas ha recordado además que el gobierno sigue sin proporcionar "los objetivos y detalles" del contrato entre el Ayuntamiento isleño y la Fundación San Vicente de Paúl –por valor de 93.000 euros- a pesar de que el delegado de Desarrollo Social haya asegurado a la formación y las asociaciones que trabajan con personas sin hogar que también se lo han pedido que sí lo haría, "demostrando una vez más el ninguneo del gobierno a la oposición y a los agentes sociales y su falta de transparencia y oscurantismo".La concejala también ha señalado que la decisión del equipo de gobierno de reducir las plazas que se ampliaron durante la pandemia "solo van a mermar un servicio ya de por sí deficiente porque el albergue, a pesar del trabajo diario, sigue sin poder dar abasto a la demanda que hay en San Fernando y ofrece plazas insuficientes a las personas que lo necesitan".

Precisamente, la ampliación de las plazas en el albergue Hogar Federico Ozanam de la fundación era uno de los argumentos del gobierno para no poner en marcha el Centro de Baja Exigencia porque con este albergue supuestamente ya se cubriría la demanda, "algo que no es cierto -explica la concejala- porque éste no cuenta con la infraestructura necesaria para acoger a tantas personas y las plazas para mujeres se reducen a cuatro yendo en contra de la propia opinión de los colectivos que forman parte de la Mesa de Personas Sin Hogar".

La concejala ha insistido en que el servicio de ayuda a personas sin hogar es también competencia municipal y que "la falta de interés del gobierno en avanzar en la atención integral que necesitan estas personas lastra el trabajo realizado por las asociaciones, colectivos y por las propias integradoras".