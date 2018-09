Un verano atípico

Ha sido una temporada estival extraña para Camposoto. Peculiar por el clima, por el estado de la playa, por los problemas con los servicios y equipamientos, por las semanas robadas del calendario de disfrute de la costa por la regeneración de la arena, los trabajos tardíos de montaje y por el cierre de la carretera de acceso desde mañana mismo.

Camposoto no ha sido ajena este año a los destrozos que los temporales de marzo provocaron en el litoral gaditano. En territorio isleño se tradujo en la pérdida de arena, el cegamiento del caño paralelo a la playa por el desplazamiento de esa arena, la desaparición en buena parte del cordón dunar y graves daños en pasarelas de entrada, en las canalizaciones de servicios (electricidad, agua) y en la infraestructura de saneamiento. Eso hizo necesaria la intervención de la Demarcación de Costas para hacer un aporte extraordinario de arena que se ejecutó cuando ya había comenzado el mes de julio, en plena temporada de baño. Unas tuberías enormes ocuparon parte del arenado y cuando los trabajos se iniciaron la superficie de Camposoto fue acotada por tramos para la acumulación de esa arena, que después hubo de extenderse. Una vez acabada la actuación, unos días antes de lo previsto, la retirada de los tubos se demoró y cuando se realizó incluso se cortó un tramo de la vía.

Que no ha sido una temporada normal se refleja en cómo la han vivido los chiringuitos

Pero la temporada atípica de Camposoto ya la había marcado la demora en el montaje de la infraestructura. Los destrozos en las canalizaciones de suministro hacían complicado -y en algunos casos inviable- conectar y poner en servicio duchas, lapaviés, fuentes, módulos de aseo e incluso los chiringuitos. Se iniciaron las tareas tarde, y se optó por soluciones provisionales a la espera de unas obras de urgencias que se habían aprobado en abril -el Pleno votó a favor de una modificación de crédito para sufragar su coste- y que no se han adjudicado hasta el 28 de agosto.

A eso se suma ahora que la actuación que puso en marcha en Semana Santa la Junta de Andalucía para crear una plataforma peatonal sobre el caño se retoma mañana tras el parón del verano. Como en abril, la carretera volverá a estar cortada desde el inicio de la playa y solo se dejará disponible el acceso 1 para quienes quieran disfrutar de Camposoto. Eso obliga a los tres chiringuitos que han estado operativos en la época estival a cerrar antes de lo habitual. Ni siquiera el primer de ellos, el Chiringuito Antonio, puede mantenerse al no poder abastacerse de mercancía.

Que no ha sido un verano normal para Camposoto se refleja en cómo ha vivido el verano cada uno de estos establecimientos hosteleros que se instalan en el periodo estival en la costa isleña. Para empezar suelen ser cuatro, pero este año sólo han llegado a montarse tres de ellos. Ante los problemas que había Juan Rubio, que gestiona también el Chiringuito Manito del acceso 8, optó por no abrir el que se suele ubicar en la pista 6. "Me hubiera metido en mediados de agosto", comenta. El temporal había arrasado en su caso el cableado y las conducciones de saneamiento, incluida la poza séptica. "El arreglo me lo presupuestaron en 10.000 euros, y con lo que me queda de concesión no era rentable al tener que pagar además el canon", explica Rubio, que lamenta no haber recibido más apoyo municipal en esta circunstancia. Su zona, además, estaba muy afectada por la pérdida de arena por lo que los técnicos de Costas advirtieron en su momeno que era inviable que se instalara antes de la regeneración.

Su otro chiringuito no se ha escapado a estos problemas, puesto que también se vio afectado por el aporte extraordinario de arena, durante los trabajos y posteriormente. No fue hasta el domingo 15 de julio cuando tuvo todo listo para abrir y al día siguiente, fiesta por el Día del Carmen, se encontró con la carretera bloqueada al tráfico desde la pista 7 para la retirada de las tuberías de la regeneración de arena. "Hasta el 24 de julio no pude empezar realmente la actividad", fecha Juan, que calcula ante eso que ha estado abierto apenas solo mes y medio.

Con esos mimbres el verano para él no ha sido un buen negocio. "Ha sido nefasto", califica, al recordar que en agosto incluso ha habido algún día de levante, pocos pero los suficientes para volver a parar la actividad.

"El tiempo es fundamental para esta playa", comenta Alicia Rubio, del chiringuito Cactus Jack, abierto hasta hoy en el acceso 4 de Camposoto. Los días de levante toca cerrar, reconoce, porque pocas personas se acercan a la playa. "No hay que olvidar que a Camposoto acude esencialmente naturales de San Fernando", argumenta. El turismo que disfruta de esta parte del litoral isleño en todo caso es nacional (poco extranjero): vascos, madrileños... "Hemos cerrado también algunos días en julio por la regeneración", hace memoria al cuestionarle si el retraso del montaje o la intervención en la arena ha afectado a su actividad. En su opinión, julio ha sido mejor que agosto y en general, sostiene frente a la sensación de los otros chiringuitos, ha sido un verano "positivo", esencialmente porque "ha acompañado el clima". Eso sí, no deja de reconocer que ha sido un perjuicio para los resultados de la temporada que prácticamente se haya perdido un mes de trabajo, porque a la demora en el inicio se suma el cierre antes de lo habitual. "Normalmente llegamos hasta mediados del mes de septiembre", apunta.

"¡No te quejes si no vienes!", exclama Pedro García Gallardo, del Chiringuito Antonio, el que se sitúa en la primera pista, por las posibles críticas ante el cierre de la playa antes de la fecha tradicional. "Pero si en la fecha en la que estamos [es 6 de septiembre] no hay gente en la playa", insiste señalando hacia la arena donde disfrutan de un día fantástico de sol y mar algunos usuarios, pocos en una extensión de playa tan grande. A su juicio, Camposoto adolece de turismo y necesita promoción. Se basa para esta afirmación en algunos clientes que se ha encontrado y que desconocían que San Fernando tenía playa. "Unos eran de Zaragoza y siempre habían veraneado en Valencia. Cuando dijeron que al año siguiente se venían aquí le cuestionaron la decisión con el argumento de que aquí no había playa. Pero es que hubo otros que ¡eran de Arcos!", cuenta. Ese desconocimiento hace por ejemplo que quienes se acerquen y no encuentren aparcamiento en las bolsas de la playa o en la carretera se marchen sin saber que está la zona de La Leocadia para aparcar. "Deberían indicarlo", advierte, para proponer que dé servicio de una punta a otra de la playa el tren turístico para favorecer el desplazamiento de los ciudadanos.

En su caso, el chiringuito abrió el sábado 30 de junio aunque se encontró pronto con bandera roja por las tuberías de la arena "y encima ha sido un mes de julio frío", sostiene, por lo que se deduce que para Pedro su agosto ha sido mejor que el mes anterior. Sus quejas se centran en la regeneración de arena que no ha llegado a una parte de la pista 1. "En unos años el resto de la playa estará bien pero aquí tendrán que echar arena por no hacerlo ahora", lamenta.

El Chiringuito Antonio no se ha visto afectado por esas obras por tanto, ni por el retraso del montaje. Solo tuvieron que limpiar la fosa séptica cegada por la arena. "Si hubiera tenido que afontrar nueva infraestructura más el pago del canon no resultaría rentable", reconoce García. Eso le ha pasado a Juan Rubio que sí se ha visto afectado por los problemas de Camposoto: "Llevo 30 años aquí y este año me han quemado. No me quedan ganas. Es poco tiempo para amortizar la inversión, y si vienen problemas no nos ayudan".