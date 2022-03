Los trabajadores de las instalaciones deportivas municipales en San Fernando denuncian también los incumplimientos del contrato

Desde la sección sindical de Autonomía Obrera se han denunciado los reiterados incumplimientos del pliego de condiciones del convenio y del contrato para la gestión de las instalaciones deportivas municipales por parte de la empresa adjudicataria, Campusport SL. Una situación -advierte el colectivo sindical- que afecta de lleno a una plantilla integrada por 88 trabajadores y de la que se ha puesto sobre aviso al Ayuntamiento isleño sin que se haya dado respuesta alguna por parte del ejecutivo municipal.

De ahí que se reclame un mayor control y fiscalización para asegurarse del correcto cumplimiento de los términos del contrato para con los trabajadores y en pro de la calidad del servicio que se presta a los usuarios.

El detonante que ha desatado el descontento de la plantilla -explican- es la decisión de la empresa de no pagar el IPC correspondiente a este año, aunque el listado de incumplimientos que enumera el sindicato es mucho mayor y abarca hasta una docena de puntos diferentes.

De manera especial denuncian el incumplimiento de los acuerdos que implica la subrogación del personal, que implica también respetar los derechos que se disfrutaban con la empresa que anteriormente se hacía cargo del servicio. De hecho, por esta razón, hay varios trabajadores que han recurrido ya a la vía judicial; algo que el Consistorio isleño -advierte- conoce perfectamente puesto que el letrado municipal ha tenido también que asistir a dichos juicios.

"La empresa ya ha sido condenada varias veces en juicio y se le han abierto hasta tres expedientes sancionadores por parte de la Inspección de Trabajo", apunta el sindicato.

Denuncian también que se está sustituyendo sin titulación tanto a monitores de musculación como a socorristas en las instalaciones de Bahía Sur. Además, no se sustituyen las bajas de personal de forma adecuada ni se compensan los festivos trabajados de la manera acordada; falta material por entregar a los trabajadores y no se cuenta con un plan de evacuación y autoprotección, que es una de las causas que motivó uno de esos expedientes sancionadores. El problema -señala el colectivo sindical- es que de eso hace ya un año "y seguimos sin tenerlo".

"Alguien no está fiscalizando todos estos detalles, por cierto de bastante gravedad porque aquí ni Dios sabe lo que tiene que hacer ante un incendio, escape de cloro, explosión de una caldera, caída de un techo, etc... Es muy fuerte todo esto y parece que a nadie le importa esta anomalía e incumplimiento. Esperemos que nunca pase nada porque hasta el momento no sabríamos como actuar en alguna circunstancia de gravedad", apuntan desde Autonomía Obrera.

Desde el sindicato se denuncian también problemas con los cuadrantes anuales, las vacaciones y hasta con los tiempos de descanso mínimo entre una jornada de trabajo y otra.

Hace dos semanas se remitió un escrito a la alcaldesa, Patricia Cavada, en el que se le informaba pormenorizadamente de todos estos incumplimientos del pliego de condiciones y se le pedía un mayor control, pero sus quejas -lamentan- no ha despertado reacción alguna en el Ayuntamiento isleño ante una situación que afecta a un servicio municipal en el que trabajan 88 personas.