El PP asegura que "todo es un paripé" y que Cavada "solo quiere ganar tiempo" para esquivar las elecciones

El PP tacha de "paripé" el anuncio realizado por el gobierno municipal en el que se desmarca de la aplicación de la tasa consorcial por el tratamiento de los residuos después de que nuevamente los ciudadanos empezarán a recibir notificaciones para el cobro de dicho impuesto.

Para los populares, el equipo de gobierno de Cavada está decidido a aplicar la tasa directamente sobre los ciudadanos y no les cabe ninguna duda de que "solo intenta ganar tiempo" con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina. "Es una patada para adelante", ha afirmado el concejal Daniel Nieto, al poner en duda las afirmaciones realizadas por el concejal de Presidencia y Gestión Presupuestaria y Tributaria, el socialista Conrado Rodríguez.

Nieto no ha escatimado en adjetivos para referirse al argumentario esgrimido por el equipo de gobierno para justificar su "salida" de la tasa. "Todo es música celestial", afirma. Porque en ningún momento se ha aclarado cómo se piensa pagar la deuda que en los últimos años se ha contraído con el Consorcio Bahía de Cádiz que se creó para impulsar la gestión conjunta entre varios municipios del tratamiento de residuos.

El PP, al que el equipo de gobierno le ha recordado en todo momento que la tasa consorcial se aprobó cuando Loaiza era alcalde y presidente de la Diputación, se ha querido centrar en lo que Daniel Nieto llamó "hechos objetivos".

Y estos hechos, enumeró el edil del PP, son "que no se ha pagado ninguna anualidad por la gestión de los residuos en los cuatro años de gobierno de Cavada y que, por tanto, existe una deuda considerable por parte del Ayuntamiento", que dicha deuda "no existía con Loaiza", que durante el mandato del ex regidor del PP y ahora candidato dicha cantidad "la pagaba directamente el Ayuntamiento" y, por último, que ha sido ahora, durante el gobierno de Patricia Cavada "y con su expreso conocimiento" cuando han empezado a remitirse notificaciones de cobro de la tasa.

El Ayuntamiento, lamenta, ha anunciado que "se sale" de la tasa pero no aclara en ningún momento cuánto dinero se debe ni cómo se piensa afrontar la deuda que el Ayuntamiento ha contraído con el Consorcio. Para Nieto es una señal evidente de que existe una firme intención de cobrar lo que el PP llama "la tasa Cavada".

Pero además, insiste, se ha creado en el servicio provincial de recaudación que gestiona Diputación "un cuerpo específico de empleados formados por tres ayudantes de recaudación para la tasa consorcial".

El pasado 31 de enero -dice Nieto- se firmó el decreto de nombramiento de los funcionarios interinos por el delegado de Personal de la institución provincial, el socialista Fran González. Y todo con el objetivo de "acometer la ejecución del convenio suscrito con el Consorcio Bahía de Cádiz para aplicar la tasa consorcial".

Se trata, añade el edil del PP, de un convenio entre la Diputación y el Consorcio para la gestión, liquidación y recaudación de la tasa consorcial por transferencia, transporte y tratamiento de residuos de los municipios de San Fernando, Puerto Real y Chiclana. "La orden, urgente y prioritaria, de crear este cuerpo específico de funcionarios se dio solo un día antes, el 30 de enero de 2019", dice Nieto, que lamenta que el socialista Conrado Rodríguez "haya fingido sorpresa" ante la llegada de notificaciones de las que, necesariamente, tenía que estar al tanto.