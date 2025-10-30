Subvención municipal de 5.000 euros para la peña Camarón de la Isla

El Ayuntamiento de San Fernando ha reafirmado su compromiso con la promoción y la difusión del flamenco mediante la firma de un nuevo convenio de colaboración con la Peña Camarón de la Isla. El acuerdo, suscrito por la alcaldesa, Patricia Cavada, y el presidente de la entidad, Antonio León, por un importe de 5.000 euros, refuerza la cooperación entre ambas instituciones como un valor estratégico para la preservación y proyección de este arte, reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. A través de esta colaboración, el Consistorio impulsa el conocimiento, la divulgación y la promoción del flamenco, consolidando además la proyección cultural y turística de San Fernando.

Con esta subvención, se contribuye al desarrollo de las actividades que organiza la Peña Camarón de la Isla, tales como concursos, actuaciones y encuentros flamencos, además de ayudar a sufragar los gastos de mantenimiento de la propia entidad. La alcaldesa ha reconocido el gran trabajo que la Peña realiza durante todo el año y el papel que desempeña como espacio de referencia para los aficionados al flamenco y los visitantes. Su sede, junto al Museo Camarón, la Casa Natal, la Venta de Vargas y el Mausoleo, conforma un itinerario cultural y turístico de enorme atractivo para las numerosas personas que visitan la ciudad atraídas por la figura y el legado de Camarón de la Isla, leyenda universal del flamenco.