El sorteo de la ONCE deja 175.000 euros en San Fernando

La ONCE ha repartido 175.000 euros en San Fernando. El vendedor José Manuel Fabra, que tiene su punto de venta en la calle San Marcos 185 -a las puertas del Mercadona que se ubica en la zona- vendió cinco cupones que resultaron premiados cada uno con 35.000 euros en el sorteo del pasado lunes.

"La pena es no haber vendido más números, porque no era el que jugaba el barrio, pero siempre es una alegría", decía encantado Fabra, que precisamente mañana cumple ocho años como vendedor de la ONCE. "Yo todas las noches miro los números premiados y me alegro mucho porque esta zona no es que sea pobre, pero es de trabajadores y mariscadores y les habrá venido bien. ¡Imagínate levantarte con 35.000 euros en la mano!", añadía satisfecho por haber repartido una pizca de suerte.

El sorteo de este lunes estaba dedicado a la energía asequible y no contaminante dentro de la serie monográfica que la ONCE está dedicando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ha dejado otros 245.000 euros en Villamanrique de la Condesa (Sevilla) por lo que ha repartido en total 420.000 euros entre las provincias de Cádiz y Huelva. El resto de premios se han repartido entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.