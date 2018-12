La solidaridad y la ternura de los 'Sueños infantiles'

Canción de cuna para dormir a una niña, La jirafa y el león y Nacimiento viviente son algunos de los poemas que conforman Sueños Infantiles, el libro de poesía infantil que Ramón Luque publicó hace un año y que en este tiempo se ha descubierto como una propuesta para todos los públicos: niños de todas las edades, desde que empiezan a leer hasta los 80. "Me han dicho, no que mi padre tiene 94 años y le ha encantado", comenta entre risas el autor, que vuelve a promocionar la obra. Especialmente, por su carácter solidario, ya que sus derechos de autor están cedidos al Hogar del Nazaret.

"Tienen una sede en Chiclana y atienden a niños con dificultades psíquicas y físicas en riesgo de exclusión social", apunta Luque, que creó un libro marcado por fuertes valores, no solo por ese fin benéfico. Una anécdota vivida en un colegio de La Línea, a donde acudió para ofrecer un recital con Sueños Infantiles lo demuestra. "Iba leyendo poemas y me dijo un niño: Mira, todos los poemas van de cosas muy buenas, la bondad, la solidaridad...", cuenta. Lo reconoce el escritor que habla de ese doble fin: ser solidario, "puede ser un buen regalo para niños que les guste leer"; y ser un libro atractivo, "al mismo tiempo que se lee se trabaja los valores y se toma conciencia de ellos".

A eso ayuda el diseño que hizo la editorial con distintos tipos de letra y las ilustraciones de Elías J. Guerrero, que "son magníficas", reconoce Ramón. "Fue ideal encontrarme con Elías. Llevábamos muchos años trabajando en el instituto (Wenceslao Benítez) pero no habíamos hablado nunca. Un día nos sentamos y vi que me escuchaba con interés y entonces se me ocurrió proponerle que ilustrara el libro. Se ilusionó: iban a ser seis ilustraciones; luego, ocho y más tarde, diez. Al final fueron catorce, porque él no paraba de inventar", recuerda con satisfacción el autor de Sueños Infantiles, un libro que ha escrito a lo largo de unos 25 años.

Es el tiempo que ha transcurrido entre el primer poema, que da título a la obra, y el último. "Es un poema que le dedico a mi hija Pilar, que está en el hospital entonces. Cuando se le va la fiebre, la veo dormir plácidamente, comienzo a escribir y surge ese poema. A lo largo de los años van saliendo los otros poemas motivados por las circunstancias", desvela. En este poemario, se confiesa Luque, hay dos historias de amor: el amor a mi familia y el amor a la escuela.

El libro lo motiva la idea de Luque de hacerle el mejor regalo posible a su nieto cuando se entera de que su hija Pilar está embarazada. "Es un ciclo, empiezo con ella y ese primer poema y termino con el nacimiento del niño". Esa vivencia familiar, también le dedica un poema a su hija Santos, se ha visto completada con la experiencia docente del autor. "He sido maestro, profesor de instituto, y es un homenaje a esa labor, porque muchos poemas surgen en el ámbito escolar. Hay poemas dedicados a la paz, como Pasteles para la paz; a la solidaridad y los derechos humanos, como Manifiesto por los derechos de la infancia, poemas dedicados a los niños con discapacidad, como El niño inocente", detalla. Otros poemas son guiños a la alegría, la vitalidad.

La experiencia propia ayuda, destaca Ramón, y en Sueños Infantiles está por todas partes. Hay poemas navideños "porque es una fiesta que me fascina, los villancicos, las tradiciones...". Hay uno dedicado a Halloween. "Mi mujer -que es directora del Reina de la Paz- me dice: Estamos haciendo unos talleres sobre los dinosaurios en el colegio y total que me puse a escribir sobre ello. Algunas personas me dicen: Te ha faltado solo la Semana Santa, que también se trabaja en la escuela", apunta.

Ramón no puede estar más que agradecido por la implicación de la editoral Fanes que se prestó a publicar el libro por su cuenta. "Hay veces que hay que pagarlo, demasiadas veces", lamenta por algo que por suerte no le ha pasado. También destaca el entusiasmo de Elías J. Guerrero o la colaboración, para la presentación que hizo hace un año, de Paco Luque, que le puso música a algunos poemas, como Poema del niño que quería ir al colegio.

Ahora trabaja en otro libro infantil, que es casi un encargo. "Son las aventuras de un pulpo, para trabajar la animación a la lectura, el resumen y determinadas técnicas lectoras y de escritura en la escuela. Yo trabajo la parte literaria, Elías hace los dibujos y la persona que me hizo el encargo, una inspectora de Educación, se encarga de los planteamientos pedagógicos", adelanta.

Mientras tanto, Ramón Luque quiere que Sueños Infantiles no quede en el olvido, y ahora que llega la Navidad y el espíritu solidario que siempre respira vuelve a recordar que estas páginas escritas también son una apuesta solidaria y que ha conectado con el público. "La gente que lo ha leído, donde se ha ido presentando, ha conectado con él, por su espíritu de ternura y de solidaridad. Es un libro que llega, que es para niños y para adultos. Es un libro tierno, bonito, con valores".